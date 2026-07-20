Este 20 de julio se registró una agresión con un explosivo casero en el edificio 26 Federal Plaza en Manhattan, Nueva York, donde están oficinas de ICE, FBI y tribunales migratorios.

El incidente ocurrió cerca de las 8:30 a.m. cuando un sujeto, identificado como Andrew Arrabaca de 43 años, veterano del Ejército de Estados Unidos, apareció empujando un carrito con pirotecnia, líquido inflamable, pistola con perdigones y el letrero con la frase “ICE fuera de nuestras calles”.

Tras la detonación, el sujeto fue sometido por agentes que estaban en la zona. El escuadrón antibombas de la policía de Nueva York registró el carrito para descartar que hubieran más artefactos.

Oficinas de ICE en Nueva York registran agresión; hay un detenido (Captura de video)

Reportan agresión en Oficinas de ICE en Nueva York; hay dos heridos

La agresión a Oficinas de ICE en Nueva York, ya es investigada por el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI. Por el momento no se reportan daños significativos.

El saldo tras la detonación del explosivo casero fue de dos personas heridas leves: un empleado federal y un civil. Ambos afectados fueron atenidos y dados de alta después.

🚨 BREAKING: There was just an EXPLOSION outside the federal building in NYC and federal immigration agents rushed out with the FBI, guns drawn



Suspect IN CUSTODY.



Pray for our federal law enforcement, they face danger EVERY SINGLE DAY 🙏🏻🇺🇸pic.twitter.com/rySIW8mcje — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 20, 2026

James Barnacle, subdirector del FBI en Nueva York, calificó el incidente como un “ataque antigubernamental contra una instalación federal”.

Por su parte, el alcalde neoyorkino Zohran Mamdani, condenó el ataque y lo tachó de “profundamente preocupante”. Además de que puntualizó que la seguridad de instalaciones federales son una prioridad.

De acuerdo con los reportes, Andrew Arrabaca contaba con antecedentes de actividades contra ICE.