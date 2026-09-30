En redes sociales se han viralizado nuevas imágenes de Gaza en Google Earth; áreas verdes, escuelas, casas y hospitales completamente devastados, revelan la magnitud de la destrucción.

Expertos estiman que la limpieza de escombros podría tomar décadas, aunque con los recursos suficientes dedicados exclusivamente a Gaza, podría completarse en unos siete años.

Google Earth revela la devastación total de Gaza por el ejército de Israel

A tres años de iniciado el conflicto, las imágenes exhiben un contraste claro; en julio de 2023, Gaza lucía como una ciudad prospera, con actividad constante y una basta población.

Para 2026, tras la incursión militar de Israel, la ciudad redujo a escombros sus áreas verdes comunes, centros de entretenimiento y las pobladas calles que podían apreciarse desde las alturas.

La devastación también afecta las zonas de cultivo vitales para la población del país, ya que actualmente solo el 1.5% de las tierras cultivables están disponibles para los palestinos.

Gaza antes (Especial )

Gaza después (Especial )

Reconstrucción de Gaza requiere de al menos 71 mil 500 mdd

Reconstruir Gaza requiere al menos 71 mil 500 millones de dólares para recuperar la infraestructura física dañada y resarcir las pérdidas económicas y sociales, señaló la Unctad.

De 2023 a la fecha, 92% de los negocios en Gaza han resultado afectados o destruidos, en tanto que los daños en la infraestructura física se estiman en 35 mil 200 millones de dólares.

A esto se añaden pérdidas económicas y sociales por un valor de 22 mil 700 millones de dólares, según la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).