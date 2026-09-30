En redes sociales se han viralizado nuevas imágenes de Gaza en Google Earth; áreas verdes, escuelas, casas y hospitales completamente devastados, revelan la magnitud de la destrucción.
Expertos estiman que la limpieza de escombros podría tomar décadas, aunque con los recursos suficientes dedicados exclusivamente a Gaza, podría completarse en unos siete años.
Google Earth revela la devastación total de Gaza por el ejército de Israel
A tres años de iniciado el conflicto, las imágenes exhiben un contraste claro; en julio de 2023, Gaza lucía como una ciudad prospera, con actividad constante y una basta población.
Para 2026, tras la incursión militar de Israel, la ciudad redujo a escombros sus áreas verdes comunes, centros de entretenimiento y las pobladas calles que podían apreciarse desde las alturas.
La devastación también afecta las zonas de cultivo vitales para la población del país, ya que actualmente solo el 1.5% de las tierras cultivables están disponibles para los palestinos.
Reconstrucción de Gaza requiere de al menos 71 mil 500 mdd
Reconstruir Gaza requiere al menos 71 mil 500 millones de dólares para recuperar la infraestructura física dañada y resarcir las pérdidas económicas y sociales, señaló la Unctad.
De 2023 a la fecha, 92% de los negocios en Gaza han resultado afectados o destruidos, en tanto que los daños en la infraestructura física se estiman en 35 mil 200 millones de dólares.
A esto se añaden pérdidas económicas y sociales por un valor de 22 mil 700 millones de dólares, según la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).