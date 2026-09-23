El primer ministro Mark Carney anunció el 22 de septiembre un nuevo paquete de 100 millones de dólares canadienses para Palestina durante la Asamblea General de la ONU.

Carney explicó que 80 millones de dólares canadienses serán destinados a ayuda humanitaria, mientras otros 20 millones financiarán iniciativas de paz y seguridad.

El anuncio busca contribuir, según Mark Carney, a preservar la posibilidad de una solución de dos Estados, con Palestina e Israel coexistiendo de forma segura.

¿En qué se utilizará la nueva ayuda de Canadá?

Los 80 millones de dólares canadienses de asistencia humanitaria estarán dirigidos a necesidades de la población en Gaza y Cisjordania.

El gobierno canadiense indicó que esos recursos podrán apoyar alimentación, salud, vivienda, agua, saneamiento, higiene y protección para personas especialmente vulnerables.

Palestina condena “peligrosa escalada” de Israel en Cisjordania (AFP)

Los 20 millones restantes financiarán iniciativas de paz y estabilización, incluida la continuidad de programas destinados a capacitar a policías palestinos en Cisjordania.

Carney señaló que Canadá también está dispuesto a ampliar esa capacitación hacia Gaza cuando las condiciones permitan desarrollar las actividades con suficiente seguridad.

El primer ministro describió la situación de los palestinos en Gaza como un escenario de “inmenso sufrimiento humano” y mencionó amenazas existenciales para Israel.

Canadá ha comprometido más de 600 millones de dólares canadienses para atender las necesidades de civiles palestinos desde octubre de 2023.

La nueva contribución se suma a otras medidas diplomáticas de Ottawa, entre ellas restricciones comerciales relacionadas con productos procedentes de asentamientos israelíes en Cisjordania.