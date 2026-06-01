Alertan sobre la nueva regla de Donald Trump que exige a los solicitantes de la green card salir de Estados Unidos para concluir su trámite en consulados extranjeros.

Esta medida elimina la posibilidad de realizar el ajuste de estatus dentro del país, una práctica común que beneficia a más de la mitad de los residentes legales anuales.

Green Card (Especial )

Advierten que la nueva regla de Trump sobre las green cards complicaría la migración legal

La nueva regla impulsada por Donald Trump establece que los extranjeros que se encuentran temporalmente en Estados Unidos y solicitan la residencia permanente (green card) deberán, por lo general, abandonar el país y completar el trámite en los consulados de sus naciones de origen.

Diversos especialistas advierten que la nueva regla de Donald Trump complica las green cards y la migración legal en Estados Unidos.

Y es que la norma provocará graves separaciones familiares, pérdidas de empleo y riesgos de seguridad para quienes buscan asilo político.

Históricamente, muchos migrantes que ya estaban en territorio estadounidense podían realizar su proceso de residencia sin salir del país, un procedimiento conocido como “ajuste de estatus” que estaba vigente desde 1952.

La nueva disposición rompe con esta práctica, obligando a los solicitantes a esperar la resolución de sus casos en el extranjero.

Tras la difusión inicial de la medida el 22 de mayo de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró que esta no representa una obligación automática para todos los solicitantes.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) indicó que existirán excepciones por “circunstancias extraordinarias”, aunque especialistas critican que el memorando es “muy vago” y no especifica con claridad quiénes podrían calificar para dichas excepciones.

Estas serían las consecuencias para Estados Unidos de la nueva regla de Trump sobre las green cards

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional intentó matizar la orden alegando que las autoridades decidirán caso por caso, las organizaciones civiles la consideran un ataque directo a la migración legal.

Se estima que este cambio administrativo podría afectar a más de medio millón de personas cada año y generar consecuencias negativas para la economía estadounidense.

Entre los grupos más vulnerables se encuentran:

Parientes de ciudadanos: Aproximadamente la mitad de los nuevos residentes legales son familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses que ya viven en el país.

Solicitantes de asilo: La regla es especialmente crítica para quienes huyeron de sus países por violencia o persecución, ya que los obliga a regresar a los lugares donde su seguridad está en riesgo.

Trabajadores y beneficiarios de programas: También impacta a trabajadores religiosos, inmigrantes con empleos estables y beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS) o “parole” humanitario

Los especialistas advierten que esta medida puede separar a las familias por meses o incluso años mientras esperan una resolución.

La obligación de abandonar el país para tramitar la residencia conlleva riesgos financieros severos para el núcleo familiar:

Pérdida de empleo: Si el solicitante no puede trabajar de forma remota desde su país de origen, es muy probable que pierda su empleo en Estados Unidos. Costo del proceso: Además de la pérdida de ingresos, las familias enfrentan el gasto de boletos de avión y la manutención en el extranjero, lo que complica su situación financiera

Reducir la migración legal en Estados Unidos tendría consecuencias económicas significativas y negativas que afectarían tanto a los inmigrantes como a los ciudadanos estadounidenses y a la estabilidad general del país.

La reducción de la migración legal se percibe como un golpe a la estructura laboral del país que no solo afecta a quienes buscan regularizarse, sino que pone en riesgo millones de puestos de trabajo y la estabilidad económica general de los Estados Unidos.