Familiares de víctimas presentaron una demanda en un tribunal de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales durante operativos en Venezuela.

De acuerdo con la información, Nicolás Maduro utilizaba a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) para ejecutar a personas a las que consideraba indeseables y mostrar su control.

Presentan nueva demandas contra Nicolás Maduro por presuntas ejecuciones extrajudiciales

Familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela demandaron a Nicolás Maduro ante un tribunal de Estados Unidos por presuntamente ordenar ejecuciones extrajudiciales entre 2017 y 2020.

Nicolás Maduro sí será juzgado por narcotráfico; juez rechaza desestimación. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

La acción legal busca obtener una compensación para las familias y sentar un precedente sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Los abogados sostienen que las víctimas fueron ejecutadas sin un debido proceso durante operativos realizados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), bajo el argumento de combatir la delincuencia.

Esta demanda incluiría testimonios de familiares que afirman que las víctimas fueron detenidas o atacadas por agentes de seguridad y posteriormente presentadas como presuntos delincuentes muertos en enfrentamientos.

Cabe mencionar que la ONU ha documentado miles de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a los derechos humanos cometidas por cuerpos de seguridad del Estado venezolano.

Nicolás Maduro enfrenta cargos en Estados Unidos por narcotráfico y se analiza imputarle más delitos financieros y lavado de dinero. Las ejecuciones extrajudiciales se sumarían a la lista de presuntos crímenes cometidos.