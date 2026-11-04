El creador de Chucky rechazó que Nicki Minaj presentara al personaje como republicano durante las elecciones intermedias de Estados Unidos.

La rapera compartió una imagen del muñeco diabólico asociándolo con el Partido Republicano, pero Don Mancini recordó que la historia del personaje refleja otra postura política.

El guionista y director defendió la identidad que atribuye a Chucky y mencionó su apoyo a las personas trans, las drag queens y su oposición al ICE.

Nicki Minaj por elecciones en Estados Unidos (Captura de pantalla)

¿Por qué Don Mancini contradijo la publicación de Nicki Minaj sobre Chucky?

Nicki Minaj publicó la imagen de Chucky el martes, durante la jornada electoral estadounidense, y lo mostró como simpatizante republicano.

La publicación provocó una respuesta de Mancini, creador de la franquicia, quien llamó impostora a la cantante y aseguró que Chucky forma parte de la ola azul.

El cineasta aludió a la postura del personaje frente a la política migratoria y escribió que Chucky rechaza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Respuesta de Don Mancini a Nicki Minaj (Captura de pantalla)

En otro mensaje, Mancini recordó que Chucky tiene un hijo trans y protege a las drag queens, referencias a elementos de la historia del personaje.

Con esos argumentos, el creador cuestionó que Minaj utilizara la imagen del muñeco para asociarlo con los republicanos y expresó su decepción por la publicación.

La controversia trasladó la rivalidad entre los colores rojo y azul, identificados con republicanos y demócratas, desde las urnas hasta las redes sociales estadounidenses.

El intercambio puso en primer plano la distancia entre la interpretación política que Minaj atribuyó al personaje y la visión de su propio creador.