El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este sábado que buscará reelegirse como primer ministro en las próximas elecciones de Israel, en noviembre de 2026.

En medio de la crítica internacional por la guerra contra Palestina, reconoció en entrevista para el Canal 14 que tiene previsto lanzar nuevamente su candidatura, e incluso dijo estar seguro de ganar las elecciones.

Destaca que Benjamín Netanyahu es el primer ministro israelí con más tiempo en el poder, con un total de alrededor de 17 años al frente del Gobierno de Israel.

Protestas contra el gobierno israelí en Tel Aviv (JACK GUEZ / AFP)

Benjamín Netanyahu dice estar seguro de ganar las elecciones en Israel

Benjamín Netanyahu, de 75 años de edad, dijo estar seguro de ganar las elecciones en noviembre de 2026 para ser nuevamente ministro de Israel.

El gobierno de Netanyahu se ha enfrentado a diversas críticas. Una de ellas fue la intensa ola de protestas tras la presentación de una reforma judicial.

Después, personas de todo el mundo condenaron el ataque desproporcional de Israel en la Franja de Gaza, lo que abrió el conflicto militar.

En las últimas elecciones de 2022, el partido Likud, al que pertenece Netanyahu, obtuvo 32 escaños en la Knesset, acompañado por partidos ultraortodoxos con 18 bancas y la alianza Sionismo Religioso con 14.

Hasta ahora, estos han sido los mandatos ocupados por Netanyahu:

Primer mandato: De junio de 1996 a julio de 1999 (3 años).

Segundo mandato: De marzo de 2009 a junio de 2021 (más de 12 años)

Tercer mandato: De 29 de diciembre de 2022 hasta la actualidad