Daniel Noboa, presidente de Ecuador y Lavinia Valbonesi, primera dama, perdieron al hijo que esperaban a quien nombrarían Stefano.

Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi esperaban a su segundo hijo pero presentó una complicación en el embarazo que derivó en la pérdida, a la que algunos se refieren como muerte.

Daniel Noboa iba a ser padre por tercera ocasión. Tuvo una hija con su primera relación. En la segunda relación con Lavinia Valbonesi, tuvo un hijo y esperaban a Stefano.

Reacciones por la pérdida de Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi

La complicación hospitalaria que enfrentó Lavinia Valbonesi ha generado reacciones en la política, sobre todo de personajes de la derecha y ultraderecha.

La que consideran la muerte de Stefano, hijo de Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi, ha generado las condolencias de presidentes de diversos países.

Laura Fernández Delgado, presidenta de Costa Rica, deseó fortaleza y consuelo antes el momento de dolor para la familia.

Pérdida de Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi genera discusión en redes

Christopher Landau, subsecretario de Estado en el Departamento de Estado de Estados Unidos, se refirió al hijo que esperaban Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi como “recién nacido”.

Las reacciones de usuarios en redes sociales señalaron que realmente fue un “aborto espontáneo” pues no se registró un nacimiento.

Medios en Ecuador como La Republica citaron a un periodista de nombre Carlos Vera, cercano a la familia, quien aseguró que Lavinia Valbonesi tenía cuatro meses de embarazo .

Se desconocía que Daniel Nobioa y Lavinia Balbonesi esperaban un bebé, aun con ello, dependencias del gobierno de Ecuador han mostrado esquelas por la pérdida.