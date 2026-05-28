Durante el Informe a la Nación 2026, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa se convirtió en el centro de una polémica digital debido a una misteriosa bolsa que sobresalía de su traje.

Las redes sociales de inmediato se llenaron de teorías conspirativas y especulaciones sobre el contenido de dicha bolsa, hasta que la primera dama Lavinia Valbonesi apagó los rumores.

El traje de Daniel Noboa generó polémica por este detalle

El nombre de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, se viralizó en las redes sociales por un detalle que tenía el saco de su traje durante el Informe a la Nación del 24 de mayo de 2026.

El detalle en el traje de Daniel Noboa que desató polémica (Tomada de video )

Y es que una pequeña bolsa de plástico transparente sobresalía del bolsillo de su traje, lo que generó gran polémica.

La pequeña bolsa quedó expuesta parcialmente ante las cámaras de la transmisión oficial, aparentemente después de que el mandatario guardara y retirara sus gafas poco antes de iniciar su discurso en la Asamblea Nacional.

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de capturas de pantalla y acercamientos del video, lo que desató una ola de teorías conspirativas, rumores y memes sobre qué podría contener la misteriosa bolsita.

Lavinia Valbonesi reveló el misterio del traje de Daniel Noboa

Ante el revuelo digital y las teorías conspirativas que surgieron en redes sociales, la primera dama Lavinia Valbonesi utilizó sus historias de Instagram para aclarar el misterio de la pequeña bolsa plástica en el traje del presidente Daniel Noboa.

En un video mostró que la bolsita que sobresalía del bolsillo de su traje simplemente contenía dos botones negros de repuesto del propio saco.

Precisó que se trata de un accesorio estándar y habitual que viene adjunto en la ropa formal nueva o de sastrería.

Lavinia Valbonesi tomó con humor las especulaciones y publicó la frase “Se pasan” acompañada de emojis de risas.

De esta manera se frenó las especulaciones sobre la misteriosa bolsa que sobresalía del traje de Daniel Noboa.