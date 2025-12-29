La estrategia de seguridad del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona ha permitido una disminución sostenida de delitos en San Luis Potosí durante 2025, lo que perfila al estado para cerrar el año con indicadores favorables en materia de seguridad.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2024 a 2025 el delito de homicidio registró una reducción de 39.2%, lo que representa uno de los avances más significativos en este rubro a nivel estatal.

Estrategia de seguridad de Ricardo Gallardo mantiene resultados favorables en SLP

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que estos resultados son producto del trabajo encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a través de la realización constante de mesas de seguridad.

Explicó que en dichos encuentros se evalúan diagnósticos regionales, se fortalece sin límites la estrategia integral de seguridad y se mantiene un esfuerzo coordinado con la Federación, particularmente con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y los 59 municipios del estado.

Disminuyen homicidios y robos en San Luis Potosí durante 2025 (Cortesía)

El funcionario destacó que, mientras entidades como Michoacán, Guanajuato y Chiapas enfrentan escenarios complejos en materia de seguridad, San Luis Potosí cerrará 2025 con una baja histórica en homicidios, al contabilizarse 191 casos de enero a octubre.

Asimismo, indicó que otros delitos de alto impacto, como el robo a casa habitación, también presentan una tendencia a la baja, con una disminución de 25% en comparación con 2024.