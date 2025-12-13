Miss Universo confirmó la salida de su director ejecutivo tras la polémica que se ha generado con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 y el caso Raúl Rocha.

Tras la celebración de la 74º edición de Miss Universo -que se llevó a cabo en Bangkok, Tailandia- se ha puesto en entredicho la veracidad del certamen de belleza.

La organización de Miss Universo confirmó la salida de su director ejecutivo tras caso Raúl Rocha

A través de un comunicado, la Organización Miss Universo (MUO) confirmó de manera oficial la salida de su Director Ejecutivo, el guatemalteco Mario Búcaro.

Miss Universo confirma salida de su director ejecutivo tras caso Raúl Rocha (@Heidi_Loarca / X )

Mario Búcaro entró a la organización de Miss Universo en enero del 2024.

La organización indicó que la salida de Mario Búcaro marca el cierre de un periodo de servicio institucional.

En el comunicado, la organización resaltó que durante este tiempo Mario Búcaro desempeñó importantes responsabilidades de liderazgo operativo, cruciales para la producción del evento.

De acuerdo con el comunicado, la empresa atraviesa “un proceso de transición que se está llevando de manera ordenada y estructurada”.

Mario Búcaro agradeció a los aficionados, seguidores, patrocinadores y al público internacional que acompañaron a la organización durante este período.

El ahora exdirector Ejecutivo de Miss Universo señaló que el apoyo que recibió lo ayudó a inspirarse y seguir adelante con su trabajo.

En el comunicado se reveló que próximamente se dará a conocer el nombre de la persona que asumirá el cargo de Director Ejecutivo.

El comunicado de la salida de Mario Búcaro como Director Ejecutivo lleva la firma de firma de Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen.

Mario Búcaro (@inquirerdotnet / X )

Estas son las polémicas a las que se enfrenta la Organización Miss Universo

La salida de Mario Búcaro se da en medio de una ola de controversias y acusaciones alrededor de la Organización de Miss Universo.

Desde que Fátima Bosch se coronó como Miss Universo 2025 ha recibido diversos cuestionamientos por presunto fraude.

Y es que su coronación se ha visto empañada por señalamientos que aseveran que su triunfo fue comprado, debido a vínculos entre Rocha y Pemex, empresa en la que el padre de Fátima es directivo.

Además, Raúl Rocha Cantú es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) de México por presuntamente estar vinculado en operaciones de tráfico de hidrocarburos, armas y colaboración con el crimen organizado.

Se dio a conocer que el dueño de Miss Universo se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el propio gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra.

La Secretaría de Hacienda de México bloqueó las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú.

Pero Raúl Rocha no es el único propietario de la organización que enfrenta un proceso legal, pues un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Anne Jakrajutatip.

La orden fue emitida por no comparecer en un caso penal y es que Anne Jakrajutatip se encuentra acusada por un supuesto caso de fraude.