Audrey Bianca Castilla, Miss Indonesia, confirmó el fraude que Omar Harfouch denunció en Miss Universo 2025 y le agradeció el haber hablado sobre lo que se vive detrás del certamen de belleza.

A pesar de que Indonesia no llegó a las finales de Miss Universo 2025, Audrey Bianca Castilla no se quedó callada sobre el fraude que se habría cometido por Fátima Bosch.

Miss Indonesia agradece a Omar Harfouch denunciar el fraude en Miss Universo 2025

La futura participante de Miss Universo, Audrey Bianca Castilla, compartió su agradecimiento al exjuez de Miss Universo 2025 tras haber denunciado el fraude en el certamen de belleza.

A través de Instagram Stories, Audrey Bianca Castilla se pronunció sobre la polémica que persigue a Miss Universo 2025 tras haber nombrado a Fátima Bosch como ganadora.

Los negocios del dueño del certamen de belleza y el padre de la representante de México han sido muy cuestionados sobre la coronación de Fátima Bosch.

Ante ello, Audrey Bianca Castilla, Miss Indonesia, también se pronunció se habló de los “momentos difíciles” que se enfrentan donde hubo unión de “las reinas que mostraron fuerza, dignidad y gracia”.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención fue que Miss Indonesia agradeció a Omar Harfouch el haber hablado de lo que sucede “entre bastidores” que “muchos no ven”.

“Gracias Omar Harfouch por hablar y reconocer lo que muchos no ven entre bastidores. Tu voz significó más de lo que crees”. Audrey Bianca Castilla, Miss Indonesia.

Miss Indonesia agradece a Omar Harfouch por hablar del fraude en Miss Universo 2025. (Especial)

Esto ha causado polémica porque Omar Harfouch ha sido de los exjueces que han señalado a Miss Universo 2025 de coronar a Fátima Bosch por los negocios que hay entre su padre y el dueño del certamen.

Miss Indonesia representará a su país en Miss Universo 2026

Audrey Bianca Castilla, Miss Indonesia, agradeció a Omar Harfouch el haber hablado de lo que se vivió “entre bastidores” de Miss Universo 2025 aunque ella no participó en el certamen.

Audrey Bianca Castilla, Miss Indonesia. (@deybianca)

Miss Indonesia no estuvo en Miss Universo 2025 pues ella será la elegida para el certamen pero en el próximo año, es decir, Miss Universo 2026.

Quien representó a Indonesia en este año fue Sanly Liu y no quedó entre las 30 finalistas de Miss Universo 2025.