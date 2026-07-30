Javier Milei anunció un decreto que endurece las reglas migratorias al prohibir el ingreso y ordenar la expulsión de extranjeros que compartan mensajes de odio contra ciudadanos argentinos.

“Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país” Gobierno de Argentina

Argentina expulsará a extranjeros por mensajes de odio ( Oficina del Presidente/X )

La medida modifica la Ley de Migraciones 25.871 y surge tras las tensiones diplomáticas generadas tras la derrota de la selección en el Mundial 2026, cuando Javier Milei acusó a Brasil y México de financiar una campaña “antiargentina”.

Según el presidente de Argentina, los presuntos mensajes de odio representan un riesgo para la identidad nacional y constituyen una falta de respeto hacia el país.

Milei prohíbe ingreso y ordena expulsión de extranjeros por mensajes de odio contra Argentina

Javier Milei firmó un decreto para modificar la Ley de Migraciones no. 25.871 con la que prohíbe el ingreso de extranjeros y ordena la expulsión de aquellos que hayan manifestado mensajes de odio o actos de hostilidad contra ciudadanos argentinos.

“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios” Gobierno de Argentina

De acuerdo con el gobierno de Javier Milei, estas reglas migratorias se da ante el supuesto aumento de mensajes de menosprecio hacia la cultura e identidad de su país.

Asimismo, aseguró que se estos mensajes de odio constituyen un riesgo para todos los argentinos y “representa un quebrantamiento del respeto básico que se debe tener respecto de los nacionales de nuestro país por parte de los extranjeros que pretenden ingresar o permanecer en territorio nacional”.

Cabe señalar que esta medida fue anunciada sin especificar el procedimiento que se realizará para identificar las acciones señaladas como motivo de expulsión o prohibición de ingreso de personas extranjeras.