A través del embajador de Argentina en Israel, el presidente Javier Milei agradeció a Benjamín Netanyahu el respaldo a la selección Albiceleste, que enfrentará a España en la final del Mundial 2026 este domingo.

El rabino y embajador Shimon Axel Wahnish le mostró un audio a Netanyahu, en el que Javier Milei destaca su apreció al primer ministro de Israel:

“Eres mi amigo, siempre nos apoyas. Me alegró saber que animas a Argentina por mí”. Javier Milei

Javier Milei agradece a Netanyahu su respaldo a Argentina rumbo a la final del Mundial 2026

Benjamín Netanyahu se reunió en su despacho con el rabino Shimon Axel Wahnish, embajador de Argentina en Israel, para expresar su respaldo a la selección Albiceleste en la final del Mundial 2026.

Milei agradece a Netanyahu su respaldo a Argentina rumbo a la final del Mundial 2026 (@PrimerMinistroIsraelí)

Durante el encuentro, el embajador le mostró un audio que le enviaba Javier Milei, en el que agradeció su apoyo a Argentina. Netanyahu también envió un saludo a Milei, a quien calificó como “un amigo de verdad”.

Netanyahu reiteró que Javier Milei y Argentina son sus amigos, destacando que por eso, Israel apoya al país “de muchas maneras”. La final del Mundial 2026 frente a España no sería la excepción.

“Javier, eres un amigo. Un verdadero amigo. Eres un gran amigo, te apoyamos, apoyamos a Argentina de muchas maneras, incluso mañana. ¡Mucha suerte!”. Benjamín Netanyahu

Milei agradece a Netanyahu su respaldo a Argentina rumbo a la final del Mundial 2026 (Captura de pantalla)

El respaldo de Netanyahu a la selección de Argentina refleja la cercanía política que ambos líderes han mostrado en los últimos meses y que ha desatado críticas sobre la relación de los jugadores con el régimen de Israel.

El intercambio ocurre en la víspera de la final del Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más esperados del año, en el que Argentina buscará conquistar un nuevo campeonato frente a España.