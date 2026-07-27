Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de Javier Milei, quien aseguró que México y otros países realizaron una campaña en contra de Argentina durante el Mundial 2026.

“Nosotros no, no acostumbrados meternos con otros países (...) es falso, no hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni ningún gobierno del mundo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

En la mañanera del 27 de julio, la presidenta de México subrayó que “no acostumbramos meternos con otros países” y calificó como falsas las declaraciones de Javier Milei.

Además, Claudia Sheinbaum señaló que, por el contrario, Argentina sí ha impulsado campañas de desprestigio contra México, defendiendo la postura de su gobierno de mantener respeto internacional.

Claudia Sheinbaum defiende a México de Javier Milei rechazando campaña contra Argentina

En la conferencia del pueblo, Claudia Sheinbaum respondió al presidente de Argentina, luego de que este asegurara que México trató de manchar el nombre de su país en la justa deportiva.

Javier Milei aseguró -sin pruebas- que México, Brasil y el Partido Demócrata en Estados Unidos realizaron una “campaña antiargentina” durante el Mundial 2026 para quitarle valor a la Selección de Argentina.

Sin embargo, Sheinbaum rechazó esta versión, argumentando que México no se mete con otros países ni con gobiernos.

En contraparte recordó que por el contrario, hay “muchos lugares” que sí tienen campaña de desprestigio contra el gobierno de la Cuarta Transformación de México.