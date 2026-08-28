La tragedia en Nepal mantiene en vilo a más de 35 familias australianas, entre ellas la de Michael Ryan Keats, un educador de 37 años originario de Nueva Gales del Sur.

Michael Ryan Keats desapareció durante una travesía espiritual en la frontera con el Tíbet, junto a otros compatriotas que participaban en peregrinaciones al Monte Kailash.

Su familia y amigos han expresado mensajes de esperanza en redes sociales, mientras el gobierno australiano envía ayuda humanitaria y equipos especializados para colaborar en las labores de rescate.

Michael Keats es uno de los más de 35 australianos desaparecidos tras la riada en Nepal (@karen_hayley_ / Instagram )

El australiano Michael Keats continúa desaparecido tras la riada en Nepal

Michael Ryan Keats, de 37 años, es un líder y experto en educación al aire libre que es originario de Mollymook, en la costa sur de Nueva Gales del Sur en Australia.

Actualmente, Michael se encuentra desaparecido tras la devastadora riada que afectó la región de la frontera entre Nepal y el Tíbet.

Había viajado a esta zona en una travesía que tenía un significado espiritual y personal muy profundo para él. Viajaba en un grupo organizado por la compañía de turismo “The Trekkers’ Society”.

Entre sus compañeros de viaje se encuentran otros australianos también reportados como desaparecidos: Luke Costanzo, Sum Adhikari, Bharat Mangnani, Therese Spry, y la pareja conformada por Uday y Kripa Shivamurthy.

Su hermana, Karen Hayley, hizo un llamado desesperado en redes sociales instando a cualquier persona con información a comunicarse con la familia.

En su mensaje, describió a Michael como “un buscador, un aventurero y un alma verdaderamente hermosa”, expresando que se aferran a la esperanza y rezan por un milagro. También señaló que “nada más importa que traerlo a casa”.

Su amigo Jamie Lepre declaró a los medios de comunicación que toda su familia y su círculo cercano se encuentran sumamente angustiados y preocupados por él.

Esto es lo que se sabe de los más de 35 australianos desaparecidos tras la riada en Nepal

Tras la riada en Nepal, se confirmó inicialmente la desaparición de 39 ciudadanos australianos. Esta cifra se redujo oficialmente a 38 después de que una de las excursionistas lograra ponerse en contacto con sus familiares.

Se trata de Cara Severino, de 26 años, originaria de Nueva Gales del Sur, se encontraba realizando senderismo en el Parque Nacional de Langtang cuando ocurrió el desastre.

Logró realizar un breve contacto telefónico con sus padres, Debbie y Frank Severino, para confirmar que se encuentra a salvo tras refugiarse en la localidad de Gosainkunda junto con un grupo de excursionistas nepalíes, con quienes intenta llegar a Katmandú a pie.

La gran mayoría de los desaparecidos realizaba un viaje espiritual (Kailash Mansarovar Yatra) con destino al Monte Kailash y al Lago Manasarovar, cruzando la frontera de Nepal hacia el Tíbet.

De la cohorte de desaparecidos, 32 formaban parte de recorridos organizados con las siguientes agencias de turismo:

Himalayan Glacier Adventure and Travel Kailash Group: 15 australianos. Isha Foundation: 11 peregrinos. Kailash Journeys: 6 personas. Kathmandu Holiday Tours and Travels: 1 persona. The Trekkers’ Society: Un grupo más pequeño (que incluía a Michael Keats y la pareja Shivamurthy)

Entre los desaparecidos se encuentran:

La familia Iyer (Cherrybrook, Sydney): Compuesta por Sreedharan Iyer (52 años), Lakshmi Sreedharan Iyer (50 años) y sus hijos Rishab (23 años) y Rudhra (20 años).

La familia Muralitharan (Cherrybrook, Sydney): Chandrasekaran Muralitharan (47 años), Shylaja Muralitharan (42 años) y sus dos hijos, Ashwin (14 años) y Aarush (11 años).

El matrimonio de Uday Shivamurthy (60 años) y Kripa Shivamurthy (56 años)

Sumi Adhikari (41 años)

La pareja Sandeep Mohapatra (43 años) y Sidharthi Kumari Sahu (39 años)

Reshma Bhavin Patel (46 años)

El matrimonio Venkatraman Balakrishnan (52 años) y Chitra Venkatraman (46 años)

Shivaprasad Rakesh Nayaka (39 años)

Kumar Sampath (61 años)

Narayan Panthi (46 años)

Bharat Mangwani (42 años)

Michael Ryan Keats (37 años)

Rajeswari Sharma (64 años)

Krishna Sharma

Umesh Sharma

Sruthi Chandrasekaran

Renee Therese Spry (51 años)

Bhoomi Mahendrakumar Patel (41 años)

Ganeshbale Daya

Luke Christopher Costanzo (30 años)

Agastya Gopi Krishna Naidu (45 años)

El fundador de la Isha Foundation, Jagadish Vasudev (Sadhguru), informó que los 11 australianos desaparecidos de su grupo se encontraban presuntamente dentro de un edificio de inmigración en la frontera que fue destruido por la fuerza de las aguas.

El último mensaje del líder del grupo fue a las 9:05 AM confirmando que habían llegado a la aduana, justo antes de que ocurriera el desastre a las 9:14 AM. Su teléfono nepalí nunca volvió a activarse.

Las labores de búsqueda en la frontera entre Nepal y el Tíbet tuvieron que ser suspendidas temporalmente debido al riesgo de desborde de un “lago de barrera” (barrier lake) formado por lodo y hielo.

La situación empeoró tras detectarse un desprendimiento de glaciar que arrojó unos 50,000 metros cúbicos de hielo y escombros al embalse improvisado.

La ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, anunció el despliegue de personal consular de apoyo en la región afectada.

Asimismo, el gobierno australiano destinará un paquete de ayuda humanitaria de 5 millones de dólares australianos para alimentos de emergencia (a través del Programa Mundial de Alimentos), refugio, kits de higiene, servicios de salud y apoyo psicológico para las comunidades afectadas.