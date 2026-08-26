La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, a cargo de Roberto Velasco, informó que al momento no hay reporte de mexicanos afectadas por la riada en Nepal.

En caso de cualquier emergencia o petición de información tras la riada, pueden comunicarse a la Embajada de México en India que es concurrente con Bangladesh, Maldivas, Nepal y Sri Lanka.

La solicitud de protección consular puede hacerse en el número de emergencia +91 9717720003, así como en los números +97 11 - 45071373 / 45072332 / 45073584.

Embajada en India está pendiente de mexicanos en Nepal tras riada

Tanto la SRE como la Embajada de México en India dijeron que dan seguimiento a la situación y están pendientes de los connacionales en la región de Rasuwa, fronteriza con China.

A los connacionales se les pide mantenerse al tanto de información oficial y seguir indicaciones de las autoridades locales.

De la misma manera se recomienda a mexicanos portar una copia del pasaporte, preferentemente fotografías digitales del documento.

México envía condolencias por la riada en Nepal

La SRE de México expresó sus condolencia a las familias de las víctimas de la riada en Nepal.

Hasta el momento se reportan alrededor de 100 muertos y alrededor de 500 desparecidos, así como múltiples pérdidas materiales.