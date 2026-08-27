La tragedia por la riada en Nepal continúa agravándose, con un saldo de 390 muertos y cerca de 1,400 desaparecidos, incluidos más de 500 extranjeros.

Las autoridades reportan que la corriente devastó plazas, puentes y edificios en la frontera con China, complicando las labores de rescate.

Expertos atribuyen el desastre al desprendimiento de un glaciar acelerado por el calentamiento global, que generó enormes flujos de lodo.

La ONU liberó fondos de emergencia y tanto Nepal como China desplegaron helicópteros y efectivos militares para atender la crisis humanitaria.

Nepal (NARENDRA SHRESTHA / EFE)

Aumenta a más de 500 extranjeros desaparecidos por riada en Nepal y China

A unas horas de la tragedia, los equipos de rescate de Nepal continúan los trabajos de búsqueda de cientos de personas desaparecidas a lo largo de la frontera montañosa entre Nepal y China.

Hasta ahora, al menos 910 personas están reportadas como desaparecidas en Nepal, mientras que, en el Tíbet, una región autónoma de China, reportaron al menos 558 desaparecidos.

El listado incluye 517 extranjeros desaparecidos de los siguientes países:

India: 288, que estaban en una peregrinación al monte Kailash

Estados Unidos: 65

Malasia: 55

Ucrania: 53

Reino Unido: 33

Australia: entre 25 y 34

Canadá: 25

Pese a esfuerzos, las labores de rescate se complican porque decenas de puentes fueron destruidos y cerca de 40 kilómetros de carreteras resultaron dañados, lo que dificulta el desplazamiento de los cuerpos de emergencia.

Nepal (Niranjan Shrestha / AP Photo/Niranjan Shrestha)

Nepal: activan recursos y ayuda humanitaria tras la riada

En respuesta a la tragedia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ordenó la liberación de 2 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias, destinados a atención médica, alojamiento y suministro de agua.

Por su parte, el ejército nepalí mantiene despliegues de helicópteros para evacuar personas y China también envió 500 efectivos militares y paramilitares, además de helicópteros.

De acuerdo con expertos, el desastre en la frontera entre Nepal y China habría sido provocado por un fenómeno directamente vinculado al calentamiento acelerado de los glaciares del Himalaya.