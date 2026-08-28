A horas de la tragedia, han surgido videos que muestran cómo se originó la riada que golpeó Nepal, la cual ha dejado 390 muertos y cerca de 1,400 desaparecidos.

El material explica que la creciente de agua tuvo su origen a kilómetros, con el desprendimiento de un glaciar que arrastró a su paso agua y lodo.

La velocidad con la que viajaba la avalancha fue capaz de devastar plazas, puentes y edificios de Nepal en la frontera con China.

Expertos atribuyen el debilitamiento de los glaciares del Himalaya al calentamiento global, producto de la actividad humana.

Videos revelan nivel de devastación de la riada en Nepal

Videos captados por cámaras de seguridad y personas muestran la fuerza con la que una avalancha de hielo, rocas y lodo descendió por los valles del Himalaya.

El fenómeno desencadenó la devastadora riada que golpeó el norte de Nepal y la región del Tíbet, arrasando con viviendas, vehículos, puentes e infraestructura a su paso.

De acuerdo con reconstrucciones realizadas a partir de imágenes satelitales y videos, el desastre comenzó cuando parte de un glaciar cercano al Langtang Lirung colapsó.

Esto causó una gran avalancha de hielo y rocas que se precipitó sobre el río Lhende Khola, bloqueando temporalmente su cauce y desatando una violenta corriente de agua y escombros que avanzó río abajo.

Calentamiento de los glaciares estaría relacionado con la riada en Nepal

El desastre en la frontera entre Nepal y China podría haber sido causado por un fenómeno directamente relacionado con el rápido derretimiento de los glaciares del Himalaya.

Este proceso estaría relacionado con el cambio climático causado por la actividad humana, indicaron expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas.

Los especialistas advirtieron que el Himalaya se está calentando más rápido que el resto del planeta, lo que incrementa la frecuencia de avalanchas y desbordamientos de lagos glaciares.