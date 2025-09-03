Un ciudadano mexicano de 32 años de edad murió mientras estaba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Arizona.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, el mexicano se encontraba recluido en el Centro Correccional de Florence , desde donde fue trasladado a un hospital en la ciudad de Mesa, Arizona.

ICE señaló en un comunicado que informó de esta situación a la Embajada de México, toda vez que no es la primera vez que un migrante mexicano muere bajo su custodia.

ICE confirmó la muerte de un mexicano que se encontraba bajo su custodia, el cual fue identificado como Lorenzo Antonio Batrez, de 32 años de edad.

Según la información, el domingo 31 de agosto de 2025 el mexicano fue trasladado desde la prisión de Florence hasta el Centro Médico Mountain Vista, ubicado en Mesa, Arizona.

Sin brindar más detalles, señalaron que al arribar al hospital personal médico confirmó que Lorenzo Antonio Batrez fue declarado muerto, pues ya no contaba con signos vitales.

Al respecto, ICE no precisó el motivo de la muerte del mexicano de 32 años, indicando que hasta el momento esta se encuentra bajo investigación de las autoridades.

ICE manifestó que Lorenzo Antonio Batrez era acusado de múltiples cargos desde 2018, siendo detenido por última vez en julio de 2025 por asalto agravado y posesión de una sustancia controlada.

Debido a esto la Oficina de Detención y Deportación de Phoenix, Arizona, presentó una orden de detención migratoria contra el mexicano, el cual obtuvo de un juez la libertad condicional al declararse culpable de los cargos.

Pese a esto fue detenido por ICE al ser liberado, situación que le valió su traslado a Florence para ser procesado.

Ahí Lorenzo Antonio Batrez esperaba ser deportado a México bajo la custodia de ICE, sin embargo, esto finalmente no ocurrió.

Otro mexicano murió mientras estaba detenido por ICE en Estados Unidos

El 12 de junio de 2025, el Gobierno de México confirmó la muerte de un ciudadano mexicano que había sido detenido previamente por ICE.

De acuerdo con las autoridades, el ciudadano mexicano fue identificado como Jesús Molina Veya, de 45 años de edad, quien fue encontrado inconsciente en un centro de detención de ICE en el estado de Georgia.

En ese momento la portavoz del ICE en Atlanta, Lindsay Williams, aseguró que Jesús, migrante mexicano, fue encontrado con una ligadura alrededor del cuello.

Precisó que los hechos ocurrieron el 7 de junio, por lo que de inmediato se le brindaron servicios médicos, no obstante, ya había muerto al momento en que arribaron los paramédicos.

Indicaron que Jesús Molina Veya había sido detenido durante las primeras redadas de ICE, toda vez que Estados Unidos recrudeciera sus leyes antiinmigrantes en el gobierno de Donald Trump.