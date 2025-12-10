A través de un comunicado de prensa, el Instituto Nobel dio a conocer que María Corina Machado, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, no estará en la ceremonia de entrega.

¿Por que María Corina Machado no estará en la ceremonia para recibir el Premio Nobel de la Paz?

El Instituto Nobel reveló en un comunicado y a la televisora NRK que la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, principal opositora de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, no asistirá a la ceremonia programada este 10 de diciembre para recibir su galardón.

De acuerdo a lo que dieron a conocer, se espera que la hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa, recoja el Premio Nobel de la Paz en su lugar.

Ana Corina Sosa, hija de Maria Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix, Pool via AP / AP)

"Freedom is not something we wait for, but something we become. It is a deliberate, personal choice, and the sum of those choices forms the civic ethos that must be renewed every day."



Maria Corina Machado's words were delivered today in Oslo by her daughter, Ana Corina Sosa… pic.twitter.com/xmEMDbWiqO — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025

Asimismo, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, aseguró que María Corina Machado no se encontraba en Noruega y su ubicación actual era desconocida.

“Desgraciadamente todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13.00 hoy, cuando comience la ceremonia” Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel,

Aunado a las declaraciones del Instituto Nobel, también difundieron un audio de María Corina Machado, quien confirma que no llegará a tiempo para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz a Oslo, Noruega.

Esto debido a que María Corina Machado debe atravesar un trayecto “extremadamente peligroso” para poder salir de Venezuela; en el audio agradece al Comité del Nobel en donde reafirma que este premio “pertenece a todos los venezolanos”.

De igual manera, María Corina Machado comentó que espera poder reunirse de nuevo con su familia a quien no ve desde hace dos años.

“Querido Jörgen, primero que nada, en nombre del pueblo venezolano, una vez más quiero agradecer al Comité Nobel noruego por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso estoy muy triste y lamento decirte que no podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo y en camino a Oslo ahora mismo.” María Corina Machado