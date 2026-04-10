Durante un evento organizado por la National Action Network (NAN), en Nueva York, Kamala Harris dijo estar considerando competir por la presidencia de Estados Unidos en 2028.

“Escuchen podría podría... Podría hacerlo. Estoy pensando en ello”, dijo Kamala Harris al activista y ministro Al Sharpton.

Kamala Harris on running again in 2028:



I might.



I’m thinking about it. pic.twitter.com/H0pXtCCDqO — Clash Report (@clashreport) April 10, 2026

Éste sería el segundo intento de la exvicepresidenta de Estados Unidos, quien perdió ante Donald Trump, de 79 años de edad, en 2024.

Resultado por el que Michelle Obama, de 62 años de edad, dijo que Estados Unidos no está listo para una mujer presidenta, razón por la que ella no buscaría esa posición.

“Como vimos en la pasada elección, tristemente, no estamos listos. Por ello estoy como: ni siquiera me miren sobre competir porque todos ustedes están mintiendo. No están listos para una mujer. No lo están” Michelle Obama

Kamala Harris conoce bien el trabajo de un Presidente

Kamala Harris, la exvicepresidenta de los Estados Unidos, desde el 20 de enero de 2021 hasta el 20 de enero de 2025, bajo la presidencia de Joe Biden, recibió una cálida bienvenida, pero también una suplica.

En la conferencia de organización progresista, de acuerdo a lo reportado por CNN, gente le gritó que volviera a postularse por la presidencia de Estados Unidos.

Kamala Harris, de 61 años de edad, dijo estar considerándolo y enseguida recordó que en su papel de vicepresidenta se dio cuenta de la labor del puesto principal.

“Serví durante cuatro años estando a un latido de distancia de la presidencia de Estados Unidos. Pasé incontables horas en mi oficina del Ala Oeste, a unos pasos del Despacho Oval. Pasé incontables horas en el Despacho Oval, en la Sala de Crisis. Sé en qué consiste el trabajo” Kamala Harris

Además de tener conocimiento de lo que significa ser presidente, dijo saber lo que se requiere ya que en el último año ha estado observando mucho.