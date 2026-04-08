El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este martes 7 de abril la liberación de la periodista Shelly Kittleson en Irak.

Esto luego de que Shelly Kittleson fuera secuestrada hace una semana en las inmediaciones de Bagdad, capital de Irak, por el grupo extremista Hezbolá.

Shelly Kittleson fue liberada en Irak por Hezbolá; buscan salida segura de Medio Oriente, según Marco Rubio

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Marco Rubio confirmó que la periodista Shelly Kittleson fue puesta en libertad en Irak por integrantes del grupo Hezbolá.

El secretario de Estado estadounidense destacó que este logro es resultado de una operación coordinada que incluyó al FBI, el Departamento de Guerra y diversos aliados y autoridades del sistema judicial iraquí.

Marco Rubio confirma liberación de Shelly Kittleson en Irak (AFP / AFP)

Rubio señaló que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Trump, reafirma su postura de tolerancia cero ante el secuestro de sus ciudadanos como en el caso de Shelly Kittleson.

Además, aseguró que se emplearán todas las herramientas disponibles para garantizar el retorno seguro de todos sus connacionales y procesar a los responsables de actos cometidos en su contra.

El funcionario se dijo aliviado con la liberación de Shelly Kittleson, y aseguró que ya trabajan en las acciones para facilitar su salida segura de Irak.

En su mensaje, Marco Rubio no ahondó en las negociaciones para la liberación de la periodista, toda vez informes de fuentes iraquíes apuntan a que Hezbolá habría exigido un intercambio por miembros de su milicia.

Hasta el momento, dicha información no fue confirmada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y se desconoce si emitirán detalles al respecto.