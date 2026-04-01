Shelly Kittleson es una periodista estadounidense independiente que fue secuestrada en Irak, según reportaron medios internacionales.

El secuestro de Shelly Kittleson encendió las alarmas de Estados Unidos, debido a que la periodista ya contaba con amenazas previas a su sustracción, además señalan a la milicia iraquí Kataib Hezbollah como responsable, pese a que el grupo extremista no se ha atribuido este hecho.

Sin embargo logró ingresar al país del Medio Oriente, donde fue secuestrada en Bagdad el pasado 31 de marzo de 2026.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de la periodista con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposo?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Shelly Kittleson?

Shelly Kittleson es una periodista estadounidense independiente fue secuestrada en Irak el pasado 31 de marzo de 2026.

De acuerdo con la información disponible apuntan que la periodista creció en una zona rural de Monticello, Wisconsin, Estados Unidos.

Posteriormente en su etapa como periodista independiente decidió cubrir conflictos en el Medio Oriente desde hace más de 15 años para medios internacionales.

Hasta el pasado 31 de marzo de 2026, tras su secuestro atribuido a la milicia iraquí Kataib Hezbollah, hecho del que se desconoce su paradero, pero se cree que podría permanecer en Bagdad.

¿Qué edad tiene Shelly Kittleson?

Información de medios señalan que Shelly Kittleson nació en el año de 1977, por lo que actualmente en este 2026 tendría 49 años de edad.

¿Quién es su esposo de Shelly Kittleson?

Al tener un trabajo considerado como de alto riesgo al ser periodista independiente de guerra se desconocen datos de la vida sentimental de Shelly Kittleson, por lo que la identidad de su esposo o de su pareja se mantienen como privados.

¿Qué signo zodiacal es Shelly Kittleson?

Al no tener una fecha precisa de cumpleaños de la periodista independiente Shelly Kittleson no se puede conocer cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Shelly Kittleson?

Tampoco se sabe con precisión si es que Shelly Kittleson tiene hijos.

¿Qué estudió Shelly Kittleson?

Aunque no hay un dato preciso sobre el título universitario de Shelly Kittleson, lleva años cubriendo conflictos en Medio Oriente.

¿En qué ha trabajado Shelly Kittleson?

La trayectoria profesional de Shelly Kittleson se ha basado como periodista y fotógrafa independiente desde hace más de 15 años cubriendo distintos conflictos en Medio Oriente.

Especializada en temas como seguridad, conflictos armados, dinámicas tribales y cuestiones humanitarias en zonas de guerra inició su carrera independiente en Afganistan en el año de 2010, donde produjo documentales de radio para la cadena italiana RAI.

Desde 2012 ha reportado extensamente desde las líneas de frente en Siria, Irak y Líbano, todas en conflicto.

Además sus trabajos independientes han sido publicados en medios de comunicación de prestigio mundial como: