Marco Rubio confirmó que se extendió una invitación a Vladímir Putin, presidente de Rusia, para que acuda al G20, que se celebrará los días 14 y 15 de diciembre en Miami, Florida, Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos reveló la posibilidad para resolver las tensiones con Rusia y Vladímir Putin por la guerra en Ucrania.

La afirmación se da tras la apertura del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, quien afirmó está dispuesto a reunirse con Vladímir Putin en el G20, oferta que Moscú ya rechazó.

Marco Rubio (Brendan Smialowski / Brendan Smialowski/Pool AFP via )

Marco Rubio confirma invitación a Vladímir Putin para el G20 en Estados Unidos

Con intención de resolver los problemas con Rusia, Estados Unidos invitó a Vladímir Putin al próximo G20 en Miami, confirmó Marco Rubio la tarde de este miércoles 23 de septiembre.

De acuerdo con el secretario de Estado, una reunión es la resolución cuando una persona no comparte un punto de vista o se mantienen algunas cuestiones, por lo que decidieron invitar a Vladímir Putin al G20.

La invitación, señaló Marco Rubio, sería una oportunidad no sólo para que dialogue con Donald Trump, sino también con otros líderes mundiales que asistirán al G20 y con los que Vladímir Putin igualmente tendría fricciones.

Por lo que Marco Rubio resaltó que espera que el mandatario ruso acepte la invitación, mensaje que el Kremlin ya recibió.

De acuerdo con lo dicho para medios locales por Dmitri Peskov, Vladímir Putin estaría agradecido por la invitación y la decisión se tomará próximamente, para después informarse por canales diplomáticos.

Ucrania está dispuesta a entablar diálogo con Vladímir Putin en el G20

La invitación y apertura a Vladímir Putin podría derivar en una reunión en el G20 con Volodímir Zelenski, quien confirmó la semana pasada su participación y próximo viaje a Estados Unidos.

Volodímir Zelenski había señalado que sí hay apertura para dialogar con Vladímir Putin y así tomar decisiones sobre la guerra, ya que destacó, lo importante son los resultados del diálogo.

Sin embargo, Dmitri Peskov negó la posibilidad en ese momento, reiterando que una reunión con el mandatario ucraniano sólo puede tener lugar en Moscú , la cual Volodímir Zelenski ya rechazó la opción.