El presidente de China, Xi Jinping, se sumó a sus homólogos de Estados Unidos y Rusia, Trump y Putin, y dio a conocer que tampoco va a acudir al G20 en Sudáfrica.

Así lo anunció el Ministerio de Exteriores de China en un comunicado en el que adelantó que sí tendrán representación en la cumbre, pero acudirá el primer ministro Li Qiang.

“A invitación del Gobierno de Sudáfrica, el primer ministro Li Qiang asistirá a la cumbre del G20 en Johannesburgo del 21 al 23 de noviembre” Ministerio de Exteriores de China

Xi Jinping se suma a Trump y Putin; tampoco acudirá al G20 en Sudáfrica

Luego de Trump y Putin informaron que no acudirán a la cumbre del G20 que se realiza en Sudáfrica, el presidente de China, Xi Jinping se sumó a ellos, pues tampoco asistirá.

Este viernes 14 de noviembre, el Ministerio de Exteriores de China compartió un comunicado en el que destacó que sí tendrán participación en la reunión, pero no será el presidente quien acuda.

Xi Jinping (Nicolas Asfouri / Efe)

Lo anterior debido a que será el primer ministro Li Qiang quien se presente en la cumbre del G20 del 21 al 23 de noviembre.

Al confirmarse la ausencia de Xi Jingpin, así como las de Donald Trump y Vladimir Putin, esta edición del G20 será la primera con la ausencia de los jefes de Estados de Estados Unidos, Rusia y China.

¿Por qué Trump y Putin no irán a la cumbre del G20 en Sudáfrica?

Previo al anuncio del gobierno de China sobre la inasistencia de Xi Jinping a la cumbre del G20, los gobiernos de Estados Unidos y Rusia confirmaron que Trump y Putin tampoco irán.

En días pasados, la Casa Blanca informó que la agenda interna de Donald Trump tiene como prioridad otros temas como las negociaciones económicas y temas de seguridad nacional.

En tanto, el Kremlin comunicó que Vladimir Putin no podrá asistir a la reunión debido a que de momento su agenda está centrada en la guerra en Ucrania y en reuniones bilaterales con aliados estratégicos.

De esa manera, se espera que el G20 en Sudáfrica se lleve a cabo en medio de una dinámica inédita, pues las reuniones se desarrollarán sin 2 de las figuras más influyentes a nivel global.