En julio pasado Donald Trump ya había declarado que no tenía previsto acudir a la cumbre G20 en Sudáfrica y que en su lugar enviaría a un representante.

Y ahora durante su discurso en el America Business Forum (ABF) no solo reafirmó su futura ausencia, sino que también exhortó a que Sudáfrica quedara fuera del G20.

“Durante generaciones, Miami ha sido un refugio para quienes huyen de la tiranía comunista en Sudáfrica. Es decir, si uno ve lo que está pasando en algunas partes de Sudáfrica, mire Sudáfrica. ¿Qué está pasando? Mire Sudamérica. ¿Qué está pasando? Saben, no voy a ir. Tenemos una reunión del G20 en Sudáfrica. Sudáfrica ya ni siquiera debería estar en el G20 porque lo que ha pasado allí es terrible. No voy a ir. Le dije que no voy a ir. No voy a representar a nuestro país allí. No debería estar allí“. Donald Trump

Cumbre G20 del 2026 se llevará a cabo en Estados Unidos

Durante el mes de septiembre se informó que Estados Unidos acogerá la cumbre del G20 el próximo 2026.

El evento se llevará a cabo en un resort propiedad de Donald Trump en Miami, ciudad que durante su discurso en el ABF el mandatario describió como un “refugio del comunismo”.

Donald Trump, presidente de México. (Manuel Balce Ceneta/AP / AP)

El mandatario también hizo énfasis en las personas que llegan a Miami, Estados Unidos, huyendo de la ideología comunista.

Una idea que ha sido calificada de errónea dado que durante su discurso mencionó que estas personas venían de Sudáfrica y después corrigió a Sudamérica.

En el pasado Donald Trump confrontó a Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, por los supuestos “genocidios” contra la minoría blanca afrikáner que reside en Sudáfrica y Namibia.

Lo que para muchos es un precedente de las recientes declaraciones de Trump contra Sudáfrica como anfitrión del G20.

La Cumbre de Líderes se llevará a cabo los próximos 22 y 23 de noviembre de 2025.