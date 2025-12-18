Maduro se concede el premio de Arquitecto de la Paz en Venezuela

A solo unos días de que la líder opositora Carolina Machado recibiera el Premio nobel de la Paz en Oslo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se concedió así mismo el premio de Arquitecto de la Paz.

El premio fue otorgado el miércoles 17 de diciembre en la ciudad de Caracas, Venezuela, como parte de un acto conmemorativo por los 195 años del fallecimiento de Simón Bolívar.

¿Por qué se le entregó el premio Arquitecto de la Paz a Nicolás Maduro?

Fue la Sociedad Bolivariana de Venezuela, organización dedicada a la promoción del legado histórico y político de Simón Bolívar, la encargada de entregar el premio de Arquitecto de la Paz a Nicolás Maduro.

Se le considera “arquitecto de la paz” por su trabajo en la “construcción y preservación de la paz en Venezuela y América Latina”, según la visión oficial chavista.

Al recibirlo, el presidente Nicolás Maduro agradeció a las instituciones y trabajadores que participaron en la sede de la Sociedad Bolivariana, donde se le entregó dicho premio.

“Bolívar no pereció; su espíritu quedó vigilante, viendo los destinos de su pueblo. Hoy, su ideal irradia una luz inextinguible en su cuna: la Venezuela bolivariana” Nicolás Maduro

Nicolás Maduro aprovechó la entrega del reconocimiento para mandar un mensaje a Estados Unidos por los ataques en el Caribe: “Todo el mal que nos intenta hacer el imperialismo se va convirtiendo en fuerza de lucha”, dijo.