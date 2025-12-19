Con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció “juegos patrióticos” con atletas adolescentes participantes, pero con una fuerte comparativa por detrás.

La decisión de Donald Trump de hacer los “juegos patrióticos” ha llevado a que demócratas los comparen con Los juegos del hambre, la famosa saga escrita por Suzanne Collins.

Donald Trump anuncia “juegos patrióticos” por el aniversario de Estados Unidos

Aunque aún falta medio año para la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ya adelantó el festejó que incluirá “juegos patrióticos”.

Debido a que parte de su propuesta de campaña fue la celebración más grande del aniversario de Estados Unidos, el mandatario ya está adelantando qué pasará en junio de 2026.

Fue así que anunció los “juegos patrióticos” que algunos de sus críticos están comparando con Los juegos del hambre por la forma en que lo anunció.

Según Donald Trump, los “juegos patrióticos” constarán de competencias de adolescentes de secundaria con un representante masculino y uno femenino de cada estado, para una competencia de cuatro días.

Este evento se llevará a cabo dentro del programa que se llama Freedom 250. Sin embargo, aún no se tiene la ubicación exacta de dónde se realizarán estas competencias.

El comentario de Donald Trump contra la inclusión en los “juegos patrióticos”

Donald Trump anunció que realizará los “juegos patrióticos” con adolescentes atletas compitiendo en el 20 aniversario de Estados Unidos, pero con un comentario agresivo.

El presidente de Estados Unidos, aseguró que en los “juegos patrióticos” no permitirá que “hombres participen en deportes femeninos” lo que muchos están aludiendo a un claro comentario transfóbico.