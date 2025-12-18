A unos días de finalizar el 2025, se dio a conocer que se encuentra en decaída la percepción que se tiene sobre Donald Trump y Estados Unidos en México.

De acuerdo con una encuesta compartida en las redes sociales, la opinión desfavorable sobre Estados Unidos predomina en la mayoría de los países.

En México predomina la opinión desfavorable sobre Donald Trump y Estados Unidos

Las recientes políticas implementadas por Donald Trump no han ayudado a la percepción que se tiene sobre Estados Unidos en México y otros países.

Cae la percepción de Trump en el mundo (@mario_campa / X )

A través de X, el economista y politólogo Mario Campa compartió una imagen en la que muestra que la opinión desfavorable de Estados Unidos creció en el último año.

De acuerdo con la imagen mostrada, en México la opinión sobre Donald Trump y Estados Unidos es mayoritariamente desfavorable.

Y es que mientras que en el 2021 el 61% de personas creyeron que era favorable, en el 2025 la estadística cayó hasta el 29%.

Pero no solo eso y es que la opinión desfavorable aumentó el doble, en 2024 se tenía el 33% pero en este año se registró un 69%.

De acuerdo con Mario Campa esto solo muestra que se encuentra creciendo una generación más crítica de los abusos de una superpotencia que atenta contra el orden mundial.

Cae la percepción de Donald Trump y Estados Unidos en el mundo

Sin embargo, no es solo en México donde ha crecido la opinión desfavorable sobre Donald Trump y Estados Unidos.

Y es que de acuerdo con la imagen mostrada, en la mayoría de los países aumento la opinión desfavorable en este último año.

Los países en los que aumentó la opinión desfavorable de Donald Trump y Estados Unidos son:

Suecia Polonia Canadá Países Bajos España Alemania Corea del sur Kenia Japón Australia Francia

Esta encuesta es un claro ejemplo de que la política implementada por Donald Trump en Estados Unidos no ha sido vista con buenos ojos alrededor del mundo.