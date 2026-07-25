El caso de Lorenzo Salgado dio un nuevo giro debido a que las autoridades determinaron que la sustancia que se encontró en la camioneta del migrante mexicano, no era droga.

Así lo confirmó un vocero de la Fiscalía del condado de Harris, quien explicó que las pruebas que se aplicaron permitieron establecer que no hay indicios de narcóticos en la unidad.

De esa manera, se descartó la investigación que el FBI inició al señalar que había elementos para creer que en la camioneta de Lorenzo Salgado se detectaron sustancias que podrían ser drogas.

Lorenzo Salgado, mexicano asesinado por el ICE (Especial )

Lorenzo Salgado no llevaba drogas en su camioneta, confirma Fiscalía de Harris

El 7 de julio de 2026, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra Lorenzo Salgado, un migrante mexicano de 52 años que murió luego de la agresión.

El elemento culpable del asesinato argumentó que actuó en defensa propia, pues acusó que Lorenzo Salgado intentó atropellarlo y otro agente declaró que vio que el migrante transportaba presunta droga.

Ante los dichos del elemento que aseveró que pudo ver que en la camioneta había varias bolsas con una sustancia similar a la metanfetamina, el FBI solicitó realizar un análisis de la unidad.

Sin embargo, la versión ya fue desestimada, debido a que la Fiscalía de Harris adelantó que en los resultados de las pruebas no se detectó ningún indicio de drogas dentro de la camioneta.

ICE (Eric Thayer / AP)

Hasta el momento, no se ha emitido mayor información, pues la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas ha omitido agregar más detalles sobre el análisis que se practicó.

Cuestionan versiones sobre asesinato de Lorenzo Salgado

Cabe destacar que el descarte de la Fiscalía de Harris sobre el supuesto transporte de drogas por parte de Lorenzo Salgado, se emitió en medio de los cuestionamientos contra las autoridades migratorias.

Lo anterior debido a que la versión oficial sobre el asesinato del migrante mexicano, establece que los agentes ICE intentaron detener la camioneta en la que se trasladaba el hombre de 52 años.

No obstante, uno de los elementos de la agencia de seguridad migratoria disparó contra Lorenzo Salgado al argumentar “defensa propia”, hecho que no ha podido ser comprobado ni descartado.

Y es que en las investigaciones sobre los hechos se ha corroborado que ninguno de los agentes del ICE que estuvo involucrado en los hechos portaba “cámaras corporales” para comprobar sus dichos.