Víctor Salgado viajaba de copiloto en la camioneta que conducía su hermano Lorenzo Salgado, el pasado 7 de julio, día en que éste último murió durante tiroteo encabezado por ICE.

El hermano de Lorenzo Salgado es único que puede confirmar o desmentir lo dicho por las autoridades estadounidenses; sin embargo, está detenido.

Víctor Salgado, de edad desconocida, se encuentra en un centro de detención, en Conroe, por lo que no ha podido participar en la investigación.

Ruby Powers, su abogada, es quien ha recurrido a medios de comunicación para contar su versión debido a que su situación es complicada; vive su duelo lejos de la familia y no tiene la certeza de recibir atención a su salud mental.

Hermano de Lorenzo Salgado da su versión sobre asesinato de Lorenzo Salgado a manos del ICE

De acuerdo con Powers, el día que murió Lorenzo Salgado a menos del ICE, viajaba en su camioneta junto a tres personas, entre ellas su hermano Víctor Salgado.

Lorenzo Salgado, mexicano asesinado por el ICE (Especial )

Durante su trayecto, a tempranas horas, unos vehículos sin marca se les acercaron. Entraron en modo alerta ya que éstos “iban haciendo cosas raras y peligrosas”.

Alrededor de 15 minutos después los vehículos se las ingeniaron para acercarse aún más. Una persona se colocó al lado de Víctor, quien tenía la ventana abierta. Le pidió que se detuviera y, entonces, se escuchó un disparo.

“Victor vio que la bala le dio a Lorenzo” Ruby Powers. Abogada de Víctor Salgado

Al hermano de Lorenzo Salgado lo sacaron de la camioneta, lo colocaron contra el piso con las manos detrás y lo esposaron mientras él gritaba: “Help my brother, call for help”. 20 ó 30 minutos después llegó la ambulancia, reporta el periódico La Jornada.

A Víctor lo trasladaron al centro de atención junto a sus otros dos acompañantes.

La semana que viene los hombres tendrán una audiencia en la corte de inmigración. Ruby Powers se prepara para el caso de Víctor, adelanta que solicitará el visado U, reservado para las víctimas de ciertos crímenes.