Leire Martínez pide disculpas de Isabel Díaz Ayuso a México tras la polémica visita a nuestro país.

Durante la presentación de su gira como solista “Aquella Niña Tour”, la cantante española Leire Martínez dio su postura sobre la visita de Isabel Díaz Ayuso.

Leire Martínez pide disculpas de Díaz Ayuso a México

Para Leire Martínez, Díaz Ayuso debe pedir disculpas a México tras su polémica visita.

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh enfatizó que Díaz Ayuso solo representa a una parte de la sociedad española, pero ella no comparte sus opiniones.

Además, la cantante puntualizó que no se puede negar la violencia que se vivió durante todo el proceso de Conquista.

“Creo que Isabel Díaz Ayuso representa a una parte de la sociedad española, no a toda. En concreto yo te diría que a mí no me representa y no suscribo ni comparto sus opiniones acerca de México, ni Hernán Cortés... Negar las violaciones, las torturas, las muertes, creo que no fueron amigables y hablar de que eso fue amigable, yo creo que no responde a la verdad ni a la realidad de lo que ocurriera." Leire Martínez

Isabel Díaz Ayuso (José Méndez/ EFE)

De acuerdo con Leire Martínez cada uno deberá valorar si lo dicho por Isabel Díaz Ayuso es “merecedor de disculpas”.

Según su perspectiva, las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid sí estuvieron fuera de lugar, motivo por el cual debería pedir perdón.

Leire Martínez dará dos conciertos en la CDMX

El “Aquella Niña Tour” de Leire Martínez llega a la CDMX con dos conciertos:

Sábado 30 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional

Lunes 1 de junio en el Teatro Metropólitan

La alta demanda de boletos hizo que la cantante española abriera una segunda fecha.

Según reveló Leire Martínez, durante sus conciertos en México presentará su nuevo repertorio como solista, además de temas clásicos que la han consolidado entre el gusto de la audiencia.

Leire Martínez destacó el cariño que ha recibido por parte de los fans: “cuando México te apapacha es para siempre”, puntualizó.