El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, sorprendió al publicar un video de su visita oficial a México, musicalizado con la canción “En el muelle de San Blas” de Maná.

Este gesto formó parte de la conmemoración de los 64 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

El material audiovisual, de poco más de 8 minutos, se muestra parte del encuentro entre el mandatario de Corea del Sur y Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, en la que también participaron altos funcionarios de ambas naciones como lo son:

Visita de Estado de Lee Jae-Myung fortaleceá lazos bilaterales y comerciales con México

En su reunión bilateral con la Presidenta de México -de 64 años-, Lee Jae-myung -de 62 años- participó en el diálogo cuyo principal propósito es seguir fortaleciendo los lazos diplomáticos en beneficio de la relación y del bienestar de ambas naciones.

Entre los puntos importantes, se habló de:

La cooperación económica y comercial : Se prevé ampliar las relaciones comerciales, fomentar nuevas inversiones y fortalecer las cadenas de suministro.

: Se prevé ampliar las relaciones comerciales, fomentar nuevas inversiones y fortalecer las cadenas de suministro. Creación de proyectos estratégicos y tecnológicos . Se impulsarán proyectos conjuntos en materia de energía, minerales, inteligencia artificial, tecnología, industria aeroespacial y seguridad.

. Se impulsarán proyectos conjuntos en materia de energía, minerales, inteligencia artificial, tecnología, industria aeroespacial y seguridad. Intercambio cultural y educativo: Construir y fomentar una colaboración más allá de lo económico, abarcando vínculos culturales y educativos.

En ese contexto se habló del regreso de BTS a México en 2027, así como de la posibilidad de estables un Centro de Cultura K-Pop en nuestro país, enfocado en la música, la coproducción de contenidos y el desarrollo de talentos artísticos.