Durante una reunión oficial en el Senado de la República, el presidente Lee Jae-myung extendió una calurosa invitación a Higinio Martínez para visitar próximamente Corea del Sur.

En sesión de trabajo con integrantes del Senado mexicano, Lee Jae-myung sostuvo que, pese a la distancia geográfica, México y Corea del Sur están cerca “de corazón”.

Lee Jae-myung invita a Higinio Martínez a Corea del Sur, pero advierte un largo viaje

El jueves 24 de septiembre, Lee Jae-myung acudió al Senado para sostener un encuentro orientado a estrechar los lazos bilaterales y fomentar la cooperación legislativa entre México y Corea del Sur.

Durante su participación, el presidente surcoreano destacó la agenda de trabajo en materia de desarrollo entre ambos países.

Lee Jae-myung extiende invitación a Higinio Martínez para visitar Corea del Sur (Senado)

Lee Jae-myung externó estar de acuerdo con Higinio Martínez, al señalar que México y Corea del Sur están unidos por el cariño entre naciones pese a encontrarse a miles de kilómetros de distancia.

En este sentido, el presidente surcoreano invitó a que una delegación del Senado, encabezada por Martínez, viaje a Corea del Sur, así como instó para que próximamente los legisladores coreanos visiten el país.

No obstante, Lee Jae-myung bromeó con esta situación, señalando que “no es tan fácil llegar” a México debido a las largas horas de viaje que se necesitan.

Por tal motivo, el presidente del Senado respondió a esta broma asegurando que, sin importar el largo viaje, la delegación mexicana llegará a Corea del Sur.

Tras la invitación del mandatario surcoreano, no se descarta que Higinio Martínez viaje a Corea del Sur, en seguimiento a los trabajos legislativos entre los dos países.