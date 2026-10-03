El presidente de la American Society of Mexico (AmSoc), Larry Rubin, se pronunció a favor de la doble ciudadanía de Jasmine Bugarín, luego de que esta fuera nombrada como coordinadora de Morena en Nayarit.

De frente a las elecciones 2027, Jasmine Bugarín anunció que renunciaría a la doble nacionalidad para demostrar que su lealtad está con México. Rubin reiteró que tener otra ciudadanía no es sinónimo de deslealtad.

Jasmine Bugarín (Especial)

Larry Rubin defiende los derechos de Jasmine Bugarín por doble ciudadanía

Morena designó a Jasmin Bugarín como coordinadora de la 4T en Nayarit, nombramiento que desató gran debate, ya que la senadora con licencia tiene doble ciudadanía al haber nacido en Estados Unidos.

Ante esto, Jasmin Bugarín argumentó que ella es mexicana de nacimiento al haber nacido de dos padres mexicanos, pero, para que no quede duda de su lealtad, adelantó que renunciaría a su doble nacionalidad.

Larry Rubin, presidente de la AmSoc, defendió el derecho de Jasmine Bugarín de participar en los procesos electorales sin la necesidad de renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos.

Larry Rubin defiende la doble nacionalidad de Jasmine Bugarín (Redes sociales )

En diversas ocasiones, Larry Rubin ha cuestionado la reforma que plantea exigir nacionalidad mexicana exclusiva a quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Tras darse a conocer la designación de Jasmine Bugarín dentro de Morena y su doble ciudadanía, Larry Rubin salió en su defensa, aclarando que tener otra ciudadanía no te convierte en traidor.

A través de un comunicado, Larry Rubin declaró su apoyo a Jasmine Bugarín y dijo que renunciar a una nacionalidad debe ser elección de una persona y no debería responder por presión de un partidos.