Jasmine Bugarín anunció este viernes 2 de octubre que ya prepara el trámite ante el Consulado de Estados Unidos para renunciar a su ciudadanía, debido a su coordinación de Morena en Nayarit.

“Hoy inicié el trámite para renunciar a la ciudadanía estadounidense”. Jasmine Bugarín, Coordinadora de Morena en Nayarit

La política emanada del Partido Verde reiteró que su lealtad y convicción es con México y que la decisión de renunciar a la ciudadanía estadounidense va más allá de un tramite jurídico.

Jasmine Bugarín (Instagram | Jasmine Bugarín)

Jasmine Bugarín inicia trámite para renunciar a la ciudadanía estadounidense

En un mensaje compartido en redes sociales, la senadora Jasmine Bugarín anunció que comenzó el trámite para renunciar a la ciudadanía en el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco.

Dijo que, por el contrario, la soberanía nacional de México es irrenunciable y que siempre mantendrá su lealtad, además de que su compromiso y la razón de su servicio público están con Nayarit.

“Para mí, esta decisión va más allá de un trámite jurídico, responde a mis convicciones y mi lealtad a México”. Jasmine Bugarín, Coordinadora de Morena en Nayarit

Un día antes, Jasmine Bugarín había manifestado que estaba dispuesta a renunciar a su nacionalidad estadounidense, en medio de la polémica por su reciente nombramiento político.

Jasmine Bugarín renunciará su doble nacionalidad rumbo a Nayarit 2027 (Eduardo Díaz/sdpnoticias)

Jasmine Bugarín defiende sus raíces en Nayarit

También en redes, Jasmine Bugarín, coordinadora de Morena en Nayarit, respondió a las críticas sobre su lugar de nacimiento y afirmó que, aunque nació en Estados Unidos, su identidad y compromiso está en México.

La senadora explicó que sus padres eran jornaleros cuando ella nació en territorio estadounidense, por lo que la Constitución Mexicana la reconoce como mexicana por nacimiento.

“Yo no elegí dónde nacer, pero sí he podido elegir siempre dónde están mis raíces, a qué país pertenecer, a quién servir y representar: a México y al pueblo nayarita”. Jasmine Bugarín, Coordinadora de Morena en Nayarit

Bugarín sostuvo que representar a México exige una lealtad política inequívoca y recordó que, como ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, no se puede servir a dos intereses nacionales.