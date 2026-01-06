El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, reapareció ante medios para celebrar la detención de Nicolás Maduro y señalar a Delcy Rodríguez como la segunda al mando del Cartel de los Soles.

Lo que yo he de decir con responsabilidad, es que Delcy Rodríguez es la segunda del Cartel de los Soles.

Así lo sostuvo Guaidó desde su exilio en Miami para el programa Así las cosas con Carlos Loret, donde además acusó a Delcy Rodríguez de cambiar de retórica hacia la cooperación con Estados Unidos tras la detención de Maduro.

Lo anterior, sugirió Guaidó, con la intención de no tener que enfrentar una detención similar a la de su “jefe”, refiriéndose a Maduro, quien se encuentra en una prisión de Nueva York.

Juan Guaidó pide no comparar a Venezuela con la situación de Libia o Siria

En entrevista para el medio mexicano, Juan Guaidó expresó que la captura de Nicolás Maduro es un acto de justicia para las víctimas de la represión y la tortura en Venezuela.

De igual manera, Guaidó cuestionó la legitimidad de Nicolás Maduro, de quien enfatizó se trata de un dictador y no de un presidente, pues se encargó de torturar y perseguir durante años a la oposición y a los venezolanos.

Según comentó, Nicolas Maduro es responsable de su situación por haber incurrido en delitos de terrorismo internacional y el narcotráfico, así como no respetar los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024.

Asimismo, Guaidó hizo un llamado a no caer en comparaciones “simplistas” de Venezuela con países como Libia y Siria, ya que las situaciones son diferentes y considera a Estados Unidos un aliado de su país.

“Hacer referencia a Libia o Siria es desconocer, es un simplismo de lo que sucede en Venezuela, de la idiosincrasia, de la cultura política, de la lucha de los últimos 15 o 20 años. Parecía más una crítica a Trump que una solución a nuestra crisis. Empatía a nuestro pueblo venezolano.

Cuestionado de si volvería a la política, Juan Guaidó dijo sentirse “emocionado” por la posibilidad de volver a su país, y de ser el caso, desempeñar algún cargo tras la detención de Maduro.