La relación entre Tucker Carlson y Donald Trump, ambos ultraconvservadores, se define como compleja.

Pese que no son cercanos y tampoco incondicionales, Tucker Carlson y Donald Trump, se han apoyado públicamente, así como se han herido, mejor aún, han superado conflictos.

En 2021, el periodista -de 56 años de edad- se dijo harto del actual Presidente de Estados Unidos.

Tal revelación salió a relucir mediante mensajes de texto y correos electrónicos entre periodistas y ejecutivos de Fox News, que se hicieron públicos en la batalla legal que el medio enfrentaba con Dominion.

Dominion, empresa de tecnología electoral, demandó a Fox por daños y perjuicios, argumentando que la cadena de televisión difundió y sostuvo falsas teorías sobre el papel que jugó en las elecciones que ganó Joe Biden.

Y es que mientras el comentarista se burlaba de las acusaciones de fraude electoral que cometía Donald Trump, públicamente lo respaldaba.

Aunque el periodista y Donald Trump coincidían en que Joe Biden, de 83 años de edad, no era apto para asumir el cargo, las palabras de Tucker Carlson hirieron al magnate.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Octavio Guzmán / EFE)

Dos años después, en 2023, el comentarista político se declaró a favor de Donald Trump, a quien prometió apoyar en su campaña presidencial aunque perdiera “amigos”.

“Voto por Trump, y si lo condenan, le enviaré el máximo de donaciones y lideraré protestas. Así lo siento”, dijo a su paso por el podcast de Roseanne Barr, de 73 años de edad.

Tucker no se equivocó, legisladores demócratas y republicanos lo señalaron por minimizar los acontecimientos ocurridos el 6 de enero de 2021, día en que simpatizantes de Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos.

Tucker Carlson (@ivan_8848)

Más tarde, como acto de solidaridad, Trump apoyó al periodista cuando esté se colocó en el ojo del huracán al entrevistar a Vladímir Putin, de 73 años de edad, argumentando que “la gente es libre de decidir a quién escuchar”.

Entrevista Vladimir Putin y Tucker Carlson (Fotografía especial)

Relación entre Tucker Carlson y Donald Trump vuelve a fracturarse

No es ningún secreto, Tucker Carlson apoya las acciones de Donald Trump, está de acuerdo con sus políticas. Más que una amistad, mantienen una alianza política y mediática.

Pero siempre hay una excepción. Tucker Carlson y Donald Trump volvieron a tener diferencias, esta vez por sus diferentes posturas sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán.

Mientras que el mandatario estadounidense sostiene que puede ser necesaria para impedir que Irán obtenga armas nucleares, el periodista se opone firmemente, así como hoy se opone a una guerra entre Estados Unidos y Venezuela.

“No ha habido esfuerzo de cambio de régimen en el mundo que haya beneficiado a Estados Unidos, que yo sepa” Tucker Carlson

Sin embargo, periodista y presidente no están distanciados, se sabe que Tucker envió mensajes e incluso llamó telefónicamente a Trump para disculparse, esto salió a relucir en 2025.