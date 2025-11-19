El nombre de Lawrence Summers se ha viralizado en las redes sociales luego de que se difundieron una serie de correos que revelarían su vínculo con Jeffrey Epstein.

Su relación con Jeffrey Epstein provocó que Lawrence Summers tomara la decisión de renunciar al consejo de administración de OpenAI.

¿Quién es Lawrence Summers, renunció a OpenAI por vínculos con Jeffrey Epstein?

Lawrence H. Summers es un economista estadounidense que se ha visto envuelto en la polémica por su vínculo con Jeffrey Epstein.

Y es que su nombre se ha visto manchado tras revelarse correos electrónicos que muestran los años de correspondencia con Jeffrey Epstein.

Lawrence Summers, expresidente de Harvard y exsecretario del Tesoro (Hindustan Times / Hindustan Times/Sipa USA via Reu)

Incluso a finales de la década del 2010, después que Jeffrey Epstein se declarara culpable de los cargos de prostitución en el estado de Florida.

Aparentemente, en los correos, Lawrence Summers buscaba a Jeffrey Epstein para que le diera consejos sobre asuntos personales.

Summers habría intentado entablar una relación secreta con una mujer a la que llamaba su pupila, y en una serie de mensajes de texto y correos electrónicos le pidió consejos a Epstein para acceder a ella.

Lawrence Summers es una figura prominente en el mundo académico y financiero en Estados Unidos.

¿Cuántos años tiene Lawrence Summers?

Lawrence Summers nació el 30 de noviembre de 1954, por lo que actualmente tiene 70 años de edad.

¿Quién es la esposa de Lawrence Summers?

Lawrence Summers se encuentra casado con Elisa New, profesora emérita de literatura estadounidense.

Antes se había casado con Victoria Perry en 1984, pero se divorció en 2003.

¿Cuántos hijos tiene Lawrence Summers, renunció a OpenAI por vínculos con Jeffrey Epstein?

De su relación con Victoria Perry, Lawrence Summers tuvo tres hijos:

Pamela Summers

Harry Summers

Ruth Summers

¿Qué estudió Lawrence Summers, renunció a OpenAI por vínculos con Jeffrey Epstein?

Lawrence Summers se licenció en Ciencias por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1975 y se doctoró por Harvard en 1982.

En 1983, se convirtió en una de las personas más jóvenes de la historia reciente en ser nombrado profesor titular de la Universidad de Harvard.

Lawrence Summers (@GeneralMCNews / X )

¿En que ha trabajado Lawrence Summers, renunció a OpenAI por vínculos con Jeffrey Epstein?

Lawrence Summers fue el 71° Secretario del Tesoro de Estados Unidos bajo la presidencia de Bill Clinton (1999 a 2001).

De 1995 a 1999 se había desarrollado como Secretario adjunto del Tesoro de los Estados Unidos.

Fue Director del Consejo Nacional de Economía de los Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama.

De 1991 a 1993, Lawrence Summers también se desempeñó como Economista Jefe del Banco Mundial.

Además de que Lawrence Summers presidió Harvard entre 2001 y 2006, pero fue obligado a renunciar al ser acusado de machista.

Lawrence Summers tiene la cátedra Charles W. Eliot y se desarrolla como profesor en la Universidad de Harvard.

En 1987, Summers se convirtió en el primer científico social en recibir el Premio Anual Alan T. Waterman de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF).

En 1993 recibió la Medalla John Bates Clark por su trabajo en el campo de la economía.

Lawrence Summers también trabaja como colaborador remunerado para Bloomberg TV.

Lawrence Summers renunció a OpenAI tras exhibirse sus vínculos con Jeffrey Epstein

Tras exhibirse la cercana relación que tenía con Jeffrey Epstein, Lawrence Summers anunció que se retirará temporalmente de sus compromisos públicos.

Sin embargo, anunció que mantendrá sus actividades académicas en la Universidad de Harvard.

La Universidad de Harvard anunció el lunes que abrió una investigación sobre la relación de Summers con Epsteinm, por lo que analizará los documentos para establecer las medidas que deberían de tomar.

En medio de la polémica, Lawrence Summers también renunció a la junta directiva de la Fundación OpenAI.

“En consonancia con mi anuncio de retirarme de mis compromisos públicos, también he decidido dimitir del consejo de administración de OpenAI. Agradezco la oportunidad de haber servido, me entusiasma el potencial de la empresa y espero seguir su progreso” Lawrence Summers

La junta de OpenAI dijo que respetaba la decisión de Lawrence Summers.

“Larry ha decidido dimitir del consejo de Administración de OpenAI, y respetamos su decisión. Agradecemos sus numerosas contribuciones y la perspectiva que aportó al consejo” OpenAI

Además, Harvard Crimson no renovará su contrato con Summers para su sección de opinión.

The New York Times informó que Summers renunciará a varios cargos, incluyendo la presidencia del consejo del Centro para el Desarrollo Global, una beca en el Centro para el Progreso Estadounidense y un puesto en el Laboratorio de Presupuesto de Yale.

Tanto el sitio web del Yale Budget Lab como el del Center for American Progress eliminaron el perfil de Summers tras su anuncio

Lawrence Summers también colaboraba en la sección de opinión del New York Times, el periódico anunció que no renovará su contrato anual.