Tras su éxito electoral, Bobby Pulido criticó a los partidos políticos al asegurar que ninguno de ellos conoce el voto latino como él.

“Yo creo que ni un partido realmente entiende muy bien al voto latino, yo creo que yo sí” Bobby Pulido

Bobby Pulido habló sobre los votantes del estado de Texas, en Estados Unidos y confesó que percibe una gran decepción ante el gobierno de Donald Trump.

Bobby Pulido cree que la gente se ha decepcionado con Donald Trump

Bobby Pulido, cantante y aspirante al Congreso, concedió una entrevista a N+ donde habló tras ganar las primarias demócratas en Texas.

El cantante destacó que durante su proceso en la política ha estado muy cercano con la gente y se dio cuenta que la gente votó por Donald Trump no porque les caía bien, sino porque no estaban de acuerdo con la otra opción.

“Soy de aquí, he hablado con la gente. Ya he visitado los 11 condados y la verdad me doy cuenta que mucha gente votó por Trump porque les caía bien, sino no les gustaba la otra opción” Bobby Pulido

Bobby Pulido señaló que en Texas la mayoría de las personas votan por el candidato y no tanto por el partido político .

“La gente aquí en el Valle de Texas vota más por la persona y el candidato que el partido político” Bobby Pulido

Durante su conversación, Bobby Pulido cree que mucha gente en Texas se ha decepcionado de Donald Trump.

Y es que en esa parte “el sueño americano” es muy importante y es que los ciudadanos buscan superarse constantemente.

“Yo creo que ahorita ha habido bastante desilusión con Trump, la gente hispana tenemos algo en común venimos de principios muy humildes y nosotros somos muy aspiracionales” Bobby Pulido

Bobby Pulido destacó que hubo muchas promesas con Donald Trump que al final no se realizaron.

“Hubo muchas promesas y la gente se dio cuenta que fue puro cuento” Bobby Pulido

Bobby Pulido no basa su campaña en hablar pestes de Donald Trump

Sobre su campaña, Bobby Pulido aseguró que para él lo más eficaz es acercarse a la gente e ir a todos los lugares.

Aunque reconoció que es más complicado, Bobby Pulido señaló que es la mejor manera para estar presente en los ciudadanos.

“Estamos yendo a todas partes, haciendo campaña de la vieja escuela hablando con la gente, contestando sus preguntas, escuchándolos a ellos. Es algo muy difícil para hacer campaña así, muy exigente, sin embargo yo creo que es el más eficaz” Bobby Pulido

Bobby Pulido puntualizó que ellos no están basando su campaña en grandes promocionales, sino en llegar de manera directa a las personas.

“Estamos llevando el mensaje directo a la gente” Bobby Pulido

En su conversación, Bobby Pulido señaló que ahorita las personas están descontentas con lo que está pasando con el gobierno de Donald Trump.

“Ahorita hay mucho coraje, la gente está muy descontenta con lo que está pasando” Bobby Pulido

Bobby Pulido destacó que pese a su descontento con Donald Trump, él no ha basado su campaña hablando en su contra.

Y es que considera que lo que la gente quiere escuchar son sus propuestas y por qué deberían de votar por él.

“Yo creo que la gente no quiere escuchar porque no deben de votar por los otros, quieren escuchar porque deben de votar por uno. Yo no estoy corriendo una campaña hablando pestes de Trump, aunque yo nunca he votado por él y nunca lo haré” Bobby Pulido

Bobby Pulido aseguró que en Estados Unidos urge una reforma migratoria , porque la economía de Texas depende mucho de los migrantes.

“Nos urge una reforma migratoria, la economía del Valle de Texas depende mucho de México” Bobby Pulido