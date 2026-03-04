El cantante Bobby Pulido avanza en su carrera política en Estados Unidos, pues ahora podría enfrentar a Monica de la Cruz en Texas tras presunta victoria en el Distrito 15.

Las preliminares apuntan que Bobby Pulido podría regresar al Partido Demócrata al Distrito 15 en Texas, pues venció a Ada Cuellar y ahora iría por Monica de la Cruz.

Información dada por CBS News revela que Bobby Pulido arrasó en la primaria demócrata contra Ada Cuellar, con 67.55% sobre 32.5%.

Es decir, Bobby Pulido ahora tiene su próxima contienda contra Monica de la Cruz, la congresista del Partido Republicano que se mantiene en el Congreso desde 2022.

Bobby Pulido agradece su victoria en el Distrito 15 en Texas

A minutos de que se diera a conocer la victoria de Bobby Pulido en Texas, el cantante agradeció a todos “de corazón” por creer “en lo que estamos construyendo juntos”.