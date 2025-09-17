Bobby Pulido reveló en sus redes sociales que se postulará a la candidatura del Congreso de Estados Unidos.

José Roberto Pulido Jr., mejor conocido como Bobby Pulido de 56 años de edad, destapó su candidatura al Congreso de Estados Unidos.

Bobby Pulido se lanza con candidatura al Congreso de Estados Unidos

Cabe recordar que Bobby Pulido nació en Edinburg, Texas, Estados Unidos aunque se ha desarrollado dentro de la música regional mexicana.

En su comunicado destapando su candidatura al Congreso de Estados Unidos, Bobby Pulido asegura que usará su voz para luchar por su hogar:

“He pasado décadas usando mi voz para unir a la gente. Ahora, la usaré para luchar por el lugar que llamamos hogar, porque este es el único escenario que realmente importa, y vale la pena luchar por él”. Bobby Pulido

Bobby Pulido se enfrentará en las elecciones primarias a Ada Cuellar, médica de urgencias en Harlingen, de lograr vencerla, peleará con la Congresista Mónica de la Cruz.

Esto en las elecciones de medio mandato de 2026 para representar al distrito 15, el cual se extiende desde McAllen, en la frontera con México, hasta el centro de Texas.