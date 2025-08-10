El pasado 9 de agosto, Bobby Pulido se despidió de los escenarios con una presentación en el Auditorio Nacional de la CDMX, la cual fue denominada “Por la Puerta Grande”.

Con esto Bobby Pulido da cierre a una exitosa carrera de 30 años, para ahora dar paso a una nueva etapa en su vida en Estados Unidos.

¿A qué se dedicará Bobby Pulido a partir de este momento?

Bobby Pulido dio a conocer que tras dejar los escenarios, regresará a Texas, Estados Unidos, de donde es originario, para dedicarse a la política en dicho Estado.

Bobby Pulido mencionó que mucha gente no lo sabe; pero tiene un grado en Ciencias Políticas, así que ha decidido ejercer luego de tres décadas de dedicarse al mundo de la música.

Señaló que buscará un cargo público en Estados Unidos, pues él es ciudadano de aquél país; su intención es obtener algún puesto durante 2026, aunque no ha mencionado cuál es el que busca.

En sus propias palabras, este cambio se debe a que busca cumplir un sueño, que es servir a la gente, además de revelar que la política siempre ha sido su pasión.

Se espera que ahora que dio cierre a su carrera musical, dé más detalles de lo que será su etapa dentro de la política de Estados Unidos.

Bobby Pulido (@bobbypulido425 / Instagram)

¿Cómo fue la despedida de Bobby Pulido?

“Por la Puerta Grande”, el último concierto de Bobby Pulido, ya es considerado uno de los mejores que ha dado el interprete, ya que fue un homenaje a estas 3 décadas en el mundo de la música.

La presentación en el Auditorio Nacional recorrió toda la carrera de Bobby Pulido, donde interpretó varios de sus temas más conocidos, así como algunas sorpresas para el público presente.

Además de contar con varios invitados como “El Primo”, Santa Fe Klan y Kevin Aguilar, quienes interpretaron algunas canciones del homenajeado.

Cerrando así esta etapa de su vida, para darle paso a una nueva que resultará en un reto, de acuerdo con varios analistas de la industria.

Bobby Pulido (Instagram / Bobby Pulido)

Con información de Bobby Pulido.