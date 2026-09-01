Duane “Keffe D” Davis, exlíder de la pandilla South Side Compton Crips, fue declarado culpable en un tribunal de Las Vegas por el asesinato del rapero Tupac Shakur, ocurrido en 1996.

El jurado determinó que Keffe D de 63 años fue el responsable de ordenar el asesinato de Tupac Shakur.

De acuerdo con las autoridades, este hecho ocurrió en represalia luego de que el sobrino de Keffe D fuera golpeado en un casino de Las Vegas por miembros de la banda de Tupac Shakur.

Keffe D podría enfrentar cadena perpetua tras ser declarado culpable del asesinato de Tupac Shakur

Durante una audiencia celebrada el lunes 31 de agosto, un jurado de las Vegas declaró culpable a Keffe D por el asesinato de Tupac Shakur.

Durante la lectura de cargos, el tribunal determinó que el expandillero fue hallado culpable de asesinato en primer grado con el uso de un arma letal.

Tras esta deliberación, Keffe D podría enfrentar una sentencia a cadena perpetua sin la posibilidad de solicitar libertad condicional.

Keffe D es declarado culpable por el asesinato de Tupac Shakur (Bizuayehu TESFAYE / POOL / AFP / AFP)

Por ello, al conocer el veredicto, el exlíder de los South Side Compton Crips afirmó que apelará la resolución, alegando que no es culpable del asesinato de Tupac Shakur.

Sin embargo, el fiscal Binu Palal señaló que fue el propio Keffe D quien confesó su participación en el asesinato de Tupac Shakur en la publicación de sus memorias en 2019.

Será hasta el próximo 13 de octubre de 2026 cuando la jueza Carli Kierny dicte la sentencia definitiva para Keffe D, quien permanecerá detenido y sin derecho a fianza en un prisión del estado de Nevada.