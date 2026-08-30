Una jueza en California declaró inconstitucional la medida de Donald Trump que buscaba deportar a críticos de Israel, por lo que su gobierno no podrá expulsar a migrantes con estatus legal por esa razón.

La jueza Noël Wise tomó esta decisión destacando la importancia de la Primera Enmienda y afirmando que el gobierno de Estados Unidos está silenciando de forma inconstitucional a los críticos de Israel.

“La libertad de expresión es ilusoria si sólo somos ‘libres’ de expresar opiniones complementarias sobre el gobierno y sus líderes”. Jueza Noël Wise

Este fallo representa una victoria para la Universidad de Stanford, donde algunos estudiantes internacionales tenían miedo de pronunciarse en el periódico escolar debido a la amenaza de deportación.

Jueza de California determina inconstitucional deportar migrantes por críticas a Israel

Al justificar su determinación, la jueza Noël Wise escribió que las libertades de expresión y de prensa respaldadas en la Primera y la Quinta Enmienda son “fundamentales para que perdure la democracia en Estados Unidos”.

Ben Gvir pide matar entre 30 y 40 personas cada noche en Gaza (Jehad Alshrafi / AP Photo/Jehad Alshrafi)

“Aquí se puede odiar simultáneamente el contenido del discurso de una persona y amar al país que aprecia la libertad de permitirlo. La protección celosa de nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión es una demostración provocadora de la poderosa ausencia de miedo de nuestro país”. Jueza Noël Wise

La decisión contra la medida de Donald Trump se apoya en gran medida en las conclusiones a las que llegó hace casi un año un juez federal de distrito en Boston.

En ese momento, el juzgador había determinado que el gobierno de Trump violó la Constitución cuando apuntó a personas que no son ciudadanas para deportarlas únicamente por apoyar a los palestinos y criticar a Israel.

Jueza expuso represalias migratorias en el gobierno de Trump

La jueza señaló las represalias de marzo de 2025 por las autoridades migratorias de Estados Unidos contra personas que participaron en manifestaciones de apoyo a Palestina y en rechazo a las acciones de Israel.

De igual forma, también mencionó represalias contra quienes criticaron a Charlie Kirk luego de que el cofundador de Turning Point USA fuera asesinado el pasado septiembre.

“Mañana, o quizá incluso hoy, el objetivo podría ser cualquier persona en Estados Unidos que ejerza su libertad de expresión para simplemente manifestar opiniones que al gobierno no le gustan”. Jueza Noël Wise