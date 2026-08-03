El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio anunció que Estados Unidos estará endureciendo sus políticas migratorias, pues se negará visas a críticos de Israel.

“Si criticas a Israel, no te concederán una visa para Estados Unidos”, expresó Marco Rubio, “no hay nada que hacer si la gente critica a Estados Unidos”, agregó el secretario de Estado.

Media del gobierno de Estados Unidos con la que se endurecen las políticas migratorias y con la que Marco Rubio defendió asegurando que es una “nueva y enérgica política de visados” destinada a impedir que ciudadanos extranjeros entren en el país para promover el odio contra comunidades judías.

Estados Unidos busca combatir el antisemitismo, negando visas a los crítico de Israel

Ante la medida en la que Estados Unidos negará visas a críticos de Israel, el secretario de Estado, Marco Rubio reafirmó que el gobierno tiene el compromiso de apoyar al pueblo judío y combatir el antisemitismo.

“Hemos implementado una nueva y enérgica política de visados que impedirá que ciudadanos extranjeros vengan a Estados Unidos para fomentar el odio contra nuestra comunidad judía…Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos apoyará al pueblo judío”. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Con ello, Marco Rubio señaló que este endurecimiento en la política migratoria de Estados Unidos, también se aplicará para que organizaciones internacionales así como gobiernos tengan una responsabilidades en los discursos y posturas contra Israel.

Por ahora, Marco Rubio no dio más detalles en lo que conllevaría a que Estados Unidos negará la visas a los crítico de Israel.