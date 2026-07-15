JD Vance reconoció durante una entrevista en el podcast de Joe Rogan que cree en algunas teorías de conspiración relacionadas con el caso Jeffrey Epstein.

“Claramente tenía conexiones con los niveles más altos de la inteligencia estadounidense. Claramente tenía conexiones con los niveles más altos de la inteligencia israelí” JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos

El vicepresidente de Estados Unidos afirmó que Jeffrey Epstein podría haber tenido vínculos con la CIA y el Mossad, lo que explicaría la magnitud de sus conexiones.

Además, criticó el manejo del caso por parte del gobierno estadounidense, calificándolo de opaco y deficiente, especialmente en lo relativo a la liberación tardía de los archivos oficiales.

JD Vance cree que Jeffrey Epstein tenía vínculos profundos con el Mossad y la CIA

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció durante una entrevista en el podcast de Joe Rogan, que cree en algunas teorías de conspiración que rodean el caso de Jeffrey Epstein.

Entre varios puntos, confesó que una de las versiones que para él tiene más sentido, es que el inversor multimillonario estaba muy conectado con las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel.

Cuestionado sobre si lo que estaba diciendo es que Epstein tenía contacto directo con el “estado profundo”, en referencia a la CIA o el Mossad, refirió que es claro que ese vínculo existía.

“Sí, al Mossad o a la CIA o a algún otro estado profundo, ya sea en Estados Unidos, Israel u otro país” JD Vance

Al ahondar en su opinión en torno al caso, JD Vance dijo que en cuanto a Israel, los elementos permiten apuntar que las conexiones de Epstein estaban con perfiles de centro izquierda.

En Estados Unidos, agregó, se sabía que el multimillonario líder de una red de tráfico y explotación sexual, “tenía conexiones en general” tanto con republicanos como con demócratas.

JD Vance (Reuters)

JD Vance admite mal manejo del caso Epstein

Luego de revelar que es creyente de algunas teorías de conspiración del caso Epstein, JD Vance admitió que el gobierno de Estados Unidos manejó de muy mala manera el asunto.

Lo anterior debido a que el vicepresidente reconoció las críticas en las que se les acusa de gestionar la liberación de información del caso de forma opaca, lo que se prestó a diversas interpretaciones.

“Fracasamos estrepitosamente en la gestión de los archivos de Epstein” JD Vance

Tras sentenciar que se trató de un auténtico fracaso, JD Vance aceptó que lo más adecuado era haber liberado los archivos del caso desde un inicio y no tras varios meses de exigencias como ocurrió.