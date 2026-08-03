Donald Trump compartió que la intervención financiera en Japón responde a una buena relación entre ambos países y señaló que el país nipón ha tratado muy bien a Estados Unidos “excepto por Pearl Harbor”.

“Japón ha sido muy bueno con nosotros, con la excepción de Pearl Harbor” Donald Trump

El gobierno de Japón confirmó la intervención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para contrarrestar “la excesiva volatilidad y los movimientos desordenados del yen” en los últimos meses.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos resaltó que se tiene una buena relación con Japón y “todo el mundo quiere la ayuda de nuestro país”.

Reporter: Why is the U.S. intervening to support the Japanese yen at this time?



Trump: Japan’s been very good to us, with the exception, of course, of Pearl Harbor. pic.twitter.com/MY2uFdDBYA — Acyn (@Acyn) August 2, 2026

Estados Unidos apoya a Japón porque “somos muy fuertes financieramente”, asegura Trump

Donald Trump aseguró que decidió apoyar a Japón con una intervención financiera porque Estados Unidos “es muy fuerte”.

"Somos muy fuertes, muy, muy fuertes financieramente y ellos, ya sabes, tienen un yen que se está debilitando y querían un poco de ayuda, y siempre estamos ahí para Japón" Donald Trump

De acuerdo con el presidente estadounidense, Estados Unidos y Japón han mantenido una relación muy buena, “con la excepción de Pearl Harbor”, ataque nipón en una base militar de Hawai que dejó más de 2 mil 400 muertos en 1941.

De acuerdo con Donald Trump, el apoyo al yen se trata de “una señal de amistad” que tendrá efectos positivos en la economía mundial.

Por su parte, el titular del Ministerio de Finanzas de Japón señaló que esta intervención contrarresta la volatilidad que el yen ha experimentado, luego de que llegara a su mínimo histórico desde 1968, con 163.24 unidades por dólar.

“Su yen necesitaba un poco de ayuda”, asegura Trump por intervención en Japón

Donald Trump señaló que Estados Unidos siempre está para Japón y lo apoyará ante el debilitamiento de su moneda.

“Su yen se está debilitando y necesitaban un poco de ayuda. Y siempre estamos ahí para Japón” Donald Trump

Si bien el gobierno estadounidense no ha confirmado la magnitud de su intervención, se señaló que se comprará el yen por un valor de entre 5 mil y 10 mil millones de dólares.

Asimismo, destacó que este apoyo beneficiará también a Estados Unidos, como lo hizo con su “apoyo” a Argentina y Venezuela, con lo que consiguió “cientos de miles de millones de dólares” para el país.