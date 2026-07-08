Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tuvo varios errores durante su participación en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Turquía, pero el que más llamó la atención fue la confusión de Irán con Japón.

“111 misiles disparados por la República Islámica de Japón” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

La confusión de Donald Trump a ha dado vuelta al mundo cuando hablaba de 111 misiles usados por Irán contra un portaviones de Estados Unidos.

En ese contexto, dijo que los iranís son “gente enferma”, que no quiere tratar con ellos y que las conversaciones están cortadas.

Agregó que los negociadores de Irán son “escoria”, gente “viciosa” y violenta, por lo que seguir negociando con ellos era una pérdida de tiempo.

Trump confunde a Zelensky con Putin

Otro de los errores de Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara fue la confusión de Volodimir Zelensky con Vladimir Putin a pesar de que tenía al ucraniano enfrente.

En esta ocasión, Donald Trump sí se dio cuenta a tiempo e intentó corregir pedir preguntas de la prensa para el presidente Volodimir Zelensky.

Memes no perdonan a Trump por confundir a Irán con Japón

En redes sociales se generaron memes rápidamente en los que ponían a los japoneses con turbantes o paisajes de mezquitas con el fondo del Monte Fuji.

Incluso hay imágenes de la primera ministra de Japón, Sanae Takaishi con hiyab.

De la misma manera pusieron otras fotos creadas con IA en la que aparece Trump con Putin en lugar de Zelensky.